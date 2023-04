Že by konečně odstartoval do vesmíru prototyp vesmírné lodi Starship? Vše brzdí získání licence od Federal Aviation Administration (FAA). Tu SpaceX stále nemá. Nicméně zdroje agentury Reuters naznačují, že by mohla být získána již v následujících dnech. Start by tedy teoreticky mohl proběhnout už v pondělí.