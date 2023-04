Šéf Applu nepřímo potvrdil příchod jedné z nejočekávanějších novinek posledních let

O prvním AR/VR headsetu z dílny Applu se toho za poslední týdny, měsíce a dokonce i roky napsalo už tolik, že zřejmě už i samotný výrobce částečně rezignoval na jeho utajování. Lze tak usoudit minimálně z nového rozhovoru s Timem Cookem pro GQ, kde jej reportér Zach Baron vyzpovídal ohledně celé řady věcí týkající se mimo jiné právě AR/VR. A Cook byl překvapivě otevřený.

Když došla v rozhovoru řeč na AR/VR a jeho využití využití v praxi, Tim Cook se o něm rozpovídal poměrně košatě. Nechal se například slyšet, že lze technologií výrazně zlepšit komunikaci lidí a jejich propojení a to jak v pracovním, tak osobním životě. Například při práci může headset umožnit velmi produktivní brainstromingy, kdy lidé mohou sedět kdekoliv na světě, ale nejenže uvidí stejný obsah, ale dokonce s ním budou mocí díky tomu i pracovat ve 3D, jelikož bude zasazen do reálného světa. Rozšíření technologie tedy může do jisté míry přinést malou technologickou revoluci.

Košatá odpověď šéfa Applu zřejmě reportéra poměrně zarazila a tak hned svou další otázkou připomněl Cookovi, že v roce 2015 v jednom z jiných rozhovorů řekl, že Apple nevidí v chytrých brýlích a headsetech potenciál. Bylo to v době, kdy si začínaly na světlo prokousávat cestu nejrůznější pokusy Oculusu či Googlu, které měly chtít změnit svět. Šéf Applu se ale tehdy vyjádřil tak, že tyto produkty nejsou dle něj chytrým tahem, protože lidi něco takového zkrátka nechtějí používat, natož pak nosit na hlavě. Na připomenutí těchto slov reportérem však reagoval Cook slovy, že je ochoten přiznat, že se mýlil, což jej měl naučit zejména Steve Jobs. „Víte, moje myšlenky se neustále vyvíjí a Steve mě navíc kdysi dobře naučil, že ženit se se svým včerejším přesvědčením je to nejhorší, co může člověk udělat. Vždy, když k vám přijde něco nového, co vám dokáže, že jste se v minulosti v něčem mýlili, přijměte to s pokorou, přiznejte si chybu a jděte vpřed. Nemá smysl se snažit sebe i okolí přesvědčit o tom, že vaše dřívější pravda je ta správná,“ nechal se Cook slyšet.

Reportér byl ale neodbytný a na slova Cooka reagoval tak, že headsety od Google či Quest nemají žádný velký dopad na nynější svět a je proto těžké říci, zda se Cook před lety mýlil. Jeho skepticismus k těmto produktům tedy je do jisté míry oprávněný a rozhodnutí Applu nevydat se do tohoto světa by bylo zcela pochopitelné. Na to však Cook reagoval slovy, že právě Apple má za sebou historii úspěchů v oblastech, kde byli mnoho lidí přesvědčeno o tom, že jsou slepou uličkou. „Téměř vše, co jsme kdy dělali, doprovázely řeči spousty skeptiků. Pokud děláte něco, co je na hraně, vlastně naprosto vždy to musí mít kolem sebe nějaké ty skeptiky,“ řekl konkrétně Cook a dodal, že právě díky tomuto pohybu na hraně víte, že vlastně inovujete. Právě ze slov Cooka je tedy vcelku jasné, jakým směrem se nyní budou kroky Applu ubírat. Kdyby totiž nepočítal s brzkým odhalením AR/VR headsetu, zřejmě by toto odvětví nyní až tak neobhajoval.