Zemi o víkendu zasáhne další geomagnetická bouře! Může způsobit problémy s elektronikou

Naše nejbližší hvězda na sebe v posledních dnech strhává čím dál tím více pozornosti. Je tomu totiž sice teprve zhruba týden od chvíle, kdy na Slunci vědci zpozorovali obří díru, ze které k Zemi vanula spousta energetických částic schopných vyvolat zde geomagnetickou bouři, a už je tu další de facto stejné varování. Vědci totiž objevili další velkou díru, která má potenciál vyvolat taktéž nemalé problémy.

Zatímco díra z minulého týdne byla zhruba 20 až 30x větší než Země, do nově objevené díry by se naše planeta vešla při naskládání vedle sebe „jen“ 18 až 20x. Právě díky menší velikosti tak z díry uniká menší množství energetických částic, což ve výsledku znamená menší vliv na život na Zemi. Minimálně drobná geomagnetická bouře se však dá přesto očekávat a co víc – vědci jí předpovídají opět na víkend, konkrétně pak tento. A stejně jako minulý víkend platí, že se lze při geomagnetické bouři setkat například s kolísáním elektrické sítě, problémy se signálem, zhoršeným příjmem rádia a tak podobně. Pokud vás tedy některá z těchto věcí v nadcházejících hodinách a dnech potrápí, již víte, co za tím stojí. Vše by nicméně mělo co nevidět odeznít.