MacBook Air M1 lze nyní sehnat jen za 23 390 Kč

Komerční sdělení: Brousíte si zuby na nový MacBook Air s M1 a rádi byste si jej pořídili co nejlevněji? Pak pro vás máme příjemnou zprávu. Na Alze lze totiž nyní díky příjemným slevám sehnat základní MacBooky Air s M1 o tisíce korun levněji.

Do slevy, kterou Alza spustila v naprosté tichosti, se dostaly konkrétně základní verze všech barevných variant, přičemž sleva je de facto trojitá. Alza totiž tyto počítače standardně prodává za 26 590 Kč, přičemž nyní je má ve slevě za 24 990 Kč. Když však při jejich nákupu použijete kód JENSPLATKYCZ, cena klesne na 23 390 Kč s tím, že lze MacBook samozřejmě koupit standardně za jednorázovou platbu, navzdory zvláštnímu slevovému kódu.

A co že vlastně MacBooky Air s M1 nabídnou? Velmi zjednodušeně se dá říci, že je to skvělý výkon v kombinaci s vynikající výdrží na baterii, ale třeba i možností instalovat na počítače aplikace doposud dostupné jen na iPhonech či iPadech. To vše přitom v líbivých tělech, které se člověku hned tak neokoukají, a v rozměrech, které dělají jak z Airů, tak modelů z řady Pro velmi kompaktní stroje.

Zlevněné MacBooky Air s M1 naleznete zde