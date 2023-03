Seznam rušených pošt: Zjistěte, zda nezavře pošta i ve vašem městě

Seznam rušených pošt bude dnes zřejmě tou nejvyhledávanější věcí na českém internetu. Kvůli úsporám se totiž rozhodla Česká pošta uzavřít na 300 svých provozoven, což se samozřejmě citelně dotkne mnoha lidí v České republice, kteří jsou zvyklí její služby využívat. Přestože se dlouho oficiálně nevědělo, jaké pošty budou zavírat, nyní je v tom již jasno. Pošta totiž na svých stránkách konečně zveřejnila seznam poboček, které zavře.

Seznam rušených pošt

K zavírání poboček se pošta uchyluje kvůli dlouhodobě špatným finančním výsledkům, kvůli kterým jí hrozí dokonce insolvence. Velké zavírání poboček by tudíž mělo tuto skutečnost zvrátit. „Není to o emocích, je to o finanční realitě České pošty, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ prohlásil na konto rušení poboček pověřený zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán v jednom z rozhovorů. Pokud vás zajímá, zda pošta zavře i u vás, klikněte na odkaz níže. Budete přesměrováni na stažení tabulky vytvořené Českou poštou, ve které naleznete veškeré potřebné informace.

Seznam zrušených pošt včetně adres naleznete zde