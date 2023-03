Pokud se bojíte, horory v Unreal Engine 5 nebudou nic pro vás

To, že je Unreal Engine 5 skutečně neuvěřitelný, jsme již zjistili na mnoha videích a demech, ovšem to, co dokáže v hororech, je skutečně děs nahánějící. V roce 2023 a 2024 zamíří na počítače a konzole hned 10 hororů na Unreal Engine 5 a na to, jak budou vypadat, se můžete podívat v následujícím videu. Jedná se konkrétně o ukázky z her EXP: War Trauma, Layers of Fear, Project A.I.L.A, Paranormal Tales, Silent Hill 2 Remake, Level Zero, Fort Solis, Routine, Silent Hill Townfall, Post Trauma, Silent Hill f, Luto, The Shivers a v neposlední řadě The Hauntings.