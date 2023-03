Ačkoli tato hra vyšla v roce 2013 na PS3, stala se natolik oblíbenou, že se dočkala řady předělávek. Nyní si The Last of Us Part 1 mohou užít i hráči na PC. Pochopitelně zde bude pravděpodobně několik grafických vylepšení, přičemž různé srovnávací testy budou k dispozici již brzy. Hodláte PC verzi této herní legendy vyzkoušet?