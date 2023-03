Funkce PDF editoru UPDF, o kterých možná nevíte [+ Giveaway pro čtenáře]]

Komerční sdělení: S dokumenty ve formátu PDF se můžete setkat dnes a denně. Jedná se totiž o jeden z nejrozšířenějších formátů vůbec, který slouží pro rychlé a snadné sdílení nejrůznějších dokumentů. Jedná se tak o poměrně univerzální a celosvětově rozšířený postup. Z tohoto důvodu je na místě mít kvalitní PDF editor. Nesmírně oblíbenou volbou je například UPDF – profesionální PDF editor, který se vyznačuje skvělou optimalizací, rozsáhlými funkcemi a jednoduchým designem.

S pomocí softwaru UPDF tak můžete hravě anotovat PDF dokumenty, případně je převádět/konvertovat napříč formáty, samozřejmě je také upravovat, spravovat jednotlivé stránky a podobně. Aplikace si stejně tak poradí s organizací, rozdělením/spojením, oříznutím a řadou dalších úloh, což z ní dělá jednu z nejlepších ve svém oboru. Stejně tak je k dostání s 50% slevou + navíc nabízí 10 GB cloudového úložiště zcela zdarma! Jak už jsme však zmínili, možnosti programu jsou neuvěřitelně rozsáhlé. V tomto článku se proto zaměříme na skryté funkce UPDF, o kterých možná ani nevíte, že vám UPDF nabízí.

1. Hromadné úpravy

S pomocí UPDF můžete hromadně pracovat s dokumenty. Nemusíte tedy s nimi ztrácet čas jednotlivě. Pravděpodobně jste se už někdy setkali se situací, kdy jste potřebovali jednu věc udělat na více PDF souborech, kvůli čemuž jste museli brát jeden po druhém. Nalijme si však čistého vína – tento postup je zbytečně zdlouhavý a dokáže vás obrat o dost času.

S pomocí UPDF můžete konkrétně hromadně kombinovat či hromadně vkládat jeden soubor do více PDF dokumentů, čímž můžete ušetřit spoustu času. Tato možnost vám přijde vhod v okamžiku, kdy potřebujete připravit rozsáhlejší dokument z více souborů.

2. Ochrana PDF souborů před neoprávněným uživatelem

Ne všechny dokumenty jsou určeny pro každého. Právě z tohoto důvodu je na místě je patřičně zabezpečit. S pomocí UPDF tak můžete PDF dokumenty chránit před neoprávněnými uživateli, a to konkrétně jejich uzamčením heslem. Stejně tak je lze zaheslovat i s ohledem na jejich samotné otevření. Aplikace vám dokonce přináší možnost, kdy můžete heslem limitovat jakoukoliv úpravu, a to od kopírování, přes editování, až po tisknutí a další. Důležitou roli s ohledem na ochranu souboru může sehrát i přidání vodoznaku pro ochranu autorských práv.

3. Sdílení PDF přes odkaz

Jak už jsme zmínili v samotném úvodu, jednou z hlavních předností formátu PDF je, že se jedná o vhodnou metodu pro snadné a rychlé sdílení dokumentů. Tímto způsobem tak můžete PDF sdílet prakticky s kýmkoliv, od přátel, až po kolegy z práce. V tomto ale můžete narazit na menší překážku. Při běžném postupu je totiž nutné, aby si příjemce soubor nejprve stáhnul do svého zařízení.

UPDF proto přináší poměrně efektivní řešení a svým uživatelům umožňuje sdílení PDF souborů prostřednictvím odkazu. Díky tomu poté příjemci stačí jen zaslat vygenerovaný odkaz a máte prakticky hotovo. Po jeho otevření se totiž přímo zobrazí konkrétní dokument, tedy bez zbytečného stahování či zdlouhavého odesílání.

4. OCR

V dnešní době hraje nesmírně důležitou roli OCR neboli technologie pro optické rozpoznání znaků. Nejlépe si to můžeme vysvětlit na příkladu. Pokud totiž máte nějaký dokument s textem, můžete s ním (v lepším případě) poměrně snadno pracovat – označit například část textu, tu zkopírovat/odebrat/přesunout a podobně. Co když se ale jedná o naskenovaný dokument? V takovém případě se takové možností nenabízí, jelikož skener dokument naskenuje do podoby obrázku.

Právě v tomto směru na scénu přichází OCR. Jak už samotný název napovídá – optické rozpoznání znaků – technologie dokáže proměnit naskenované dokumenty v dokumenty běžné. Velice stručně řečeno, OCR rozpozná jednotlivé znaky a umožní vám následně pracovat se samotným textem, jak kdybyste dokument napsali třeba ve Wordu. Samozřejmě to funguje i opačně. Stejně tak můžete váš PDF soubor převést do podoby obrázkového PDF a pojistit si tak, že do něj nebude zasahováno.

5. Komprese PDF dokumentů

Jednou za čas se můžete setkat s případy, kdy před sebou máte až příliš velký PDF dokument. Ten může obsahovat například spoustu obrázků, což se ve finále podepíše na jeho velikosti, kvůli čemuž se posléze komplikuje případné sdílení s přáteli či kolegy. Pro tyto případy je vhodné mít po ruce kvalitní software, který se dokáže postarat o kvalitní kompresi PDF.

Není však komprese jako komprese. Samozřejmě jsou nástroje, které dokážou drasticky snížit velikost souboru jako takového. Jenže to není jen tak. Častokrát totiž obrovsky ztratíte na kvalitě, kvůli čemuž může být dokument nepříliš hezký, až nepoužitelný. V rámci UPDF proto najdete chytrou kompresi, která dokáže zachovat prvotřídní kvalitu, a i přesto snížit velikost souboru.

6. Změna pozadí

Pozadí PDF souborů je standardně bílé, čímž se kopíruje tradiční papír. Díky tomu tak můžete hezky a stručně vidět vše takzvaně „černé na bílém“. V některých případech to ale tak velkou výhodou být nemusí, obzvláště tedy při práci v noci. Při tom vás bílé pozadí naopak může znatelně potrápit, především vaše oči.

V rámci UDPF na vás proto čeká možnost, s jejíž pomocí si můžete ihned změnit barvu pozadí. Jak už jsme tedy naznačili v odstavci výše, to může přijít vhod například při práci ve večerních hodinkách, případně tak můžete kompletně změnit podobu dokumentu jako takového a sdílet jej s ostatními.

7. Cloudové úložiště

S pomocí UPDF můžete mít všechny vaše dokumenty hezky na jednom místě. Součástí aplikace je totiž i cloudové úložiště pro vaše PDF soubory. Díky tomu tak můžete nahrávat a stahovat přímo z Ucloud (UPDF Cloud Storage). Takovýto benefit navíc znatelně usnadňuje práci na více zařízeních či platformách. Bez nutnosti neustálého přenášení dat tak k nim máte přístup prakticky odkudkoliv, což vám nejen usnadní práci, ale především ji znatelně zrychlí.

Důležité je také zmínit, jak je to vlastně s dostupností. Nemějte ale obavy – nárok na cloudové úložiště má doslova každý uživatel. Uživatelé bezplatné verze si tak mohou přijít na 1GB úložiště, zatímco lidé s placenou verzí mají k dispozici dokonce 10 GB volného místa. Jedná se tak o prvotřídní řešení, obzvláště tedy pro ty, kteří s PDF soubory pracují doslova dnes a denně.

Shrnutí

Jak už jsme zmínili rovnou v úvodu, s dokumenty ve formátu PDF se můžete setkat prakticky každý den, a to v hned nejrůznějších situacích. Ačkoliv dnešní operační systémy si už hravě poradí s jejich otevřením i nativně, v případě potřeby úprav už moc nepochodíte – bez PDF editoru se zkrátka neobejdete. Pokud tedy hledáte doopravdy kvalitní software, který potěší nejen množstvím povedených a praktických funkcí, ale především dobrou optimalizací a bezkonkurenční cenou, pak je UPDF poměrně jasná volba. Hravě totiž překonává svou konkurenci. Skvělá výhoda navíc spočívá i v tom, že licenci nemusíte pořizovat pro každé zařízení zvlášť – platit vám totiž bude na všech platformách, díky čemuž můžete UPDF používat na Macu, PC (Windows), iPhonu či Androidu.

Nyní navíc máte skvělou příležitost. Aplikace UPDF je k dostání zcela zdarma a můžete si ji tak stáhnout na prakticky jakékoliv zařízení. Pokud byste chtěli odemknout její plný potenciál a mít tak přístup ke všem funkcím, pak je nutné pořídit licenci. A právě v tom pro vás máme dobrou zprávu. Nyní totiž UPDF pořídíte s úžasnou 50% slevou, k čemuž navíc ještě získáte 10 GB cloudového úložiště zcela zdarma!

