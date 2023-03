Apple nečekaně vydal zbrusu novou aplikaci! Podívejte se na screenshoty z ní

Nestává se příliš často, že by Apple vydal novou nativní aplikaci mimo aktualizace iOS a ještě méně pak to, že by nedodržel slíbený termín. Obě tyto věci se však nyní staly realitou. Přestože totiž bylo vydání nedávno oznámené aplikace Apple Music Classical sloužící pro poslech klasické hudby pro předplatitele Apple Music naplánováno až na úterý 28. března, Apple začal v App Store tuto aplikaci uvolňovat už nyní. Hlásí to alespoň čím dál tím víc jablíčkářů po celém světě, kteří svými screenshoty začínají zaplavovat internet. Díky tomu si tak můžeme i my, kterým zatím nejde stáhnout, udělat obrázek o tom, jak bude prostředí nové aplikace vypadat.

Jelikož se jedná de facto o rozšíření pro klasickou aplikaci Apple Music, asi nikoho příliš nepřekvapí, že je její prostředí právě Apple Music velmi blízké, aby se v něm uživatelům co nejlépe orientovalo. Jednotlivé skladby lze vyhledávat podle umělců, ale i alb a tak podobně s tím, že k dispozici je samozřejmě i klasický vyhledávač umožňující vyhledání konkrétních skladeb. Fanoušci klasické hudby si tedy díky Apple Music Classical přijdou konečně na své a to s trochou štěstí již dnes. Pokud se nicméně na vás štěstí neusměje, zítra by již neměl být se stažením problém.