Vyzkoušejte si o víkendu zdarma Diablo IV na počítačích i konzolích!

Pokud nemáte na víkend zatím žádné plány a jste fanoušci Diabla, pak pro vás máme dobrou zprávu. Od dnešního dne si můžete až do nedělní půlnoci vyzkoušet betaverzi, respektive demo, s 25 levely a to zcela zdarma a na libovolné platformě. Demo je k dispozici pro PC, Playstation i Xbox, tedy všude tam, kde bude k dispozici také samotná plná hra. Ta vychází 6. června a čekání si tak můžete zkrátit právě tím, že si ji nyní vyzkoušíte. V rámci víkendového testování budete mít co dělat, abyste stihli projít celou demo verzi, ta totiž nabízí 25 levelů, jejichž dohrání by vám podle autorů hry mělo zabrat 30 hodin herního času. Pokud tedy o jedné z nejlegendárnějších RPG sérií uvažujete, je nyní ta nejlepší možnost, jak si ji vyzkoušet!

Vyzkoušet Diablo IV zdarma si můžete přímo zde.