Virtuix Omni One: A pak že se ve virtuální realitě nelze pohybovat

Největší problém, který aktuálně trápí uživatele virtuální reality je pohyb v prostoru. Hýbat rukama, hlavou, uchopit předměty, střílet ze zbraní nebo je přebíjet, to vše je již dávno vyřešené a právě díky těmto možnostem si VR hraní získává čím dál tím větší oblibu. Jediné, co zůstává nevyřešeno, je pohyb nohou. Pro pohyb je tak často nutné používat klasická tlačítka nebo se podobně jako například v Half-Life Alyx teleportovat prostorem. Řešení tohoto problému nabízí společnost Virtuix, která přináší 360stupňový běžecký pás pro VR s názvem Omni One.

Společnost na tento projekt vybrala 35 milionů dolarů na crowdfundingové kampani a těm, kteří přispěli mezi prvními, začíná svůj systém právě v těchto dnech rozesílat. Pás je dostatečně velký pro pohodlný pohyb uživatele, zároveň však dostatečně malý, aby jej bylo možné postavit v běžném obývacím pokoji. Jakkmile se na něj postavíte a připojíte jej s VR brýlemi, můžete se po něm pohybovat a chodit stejně jako ve skutečnosti. Vy však stojíte na míste a místo vás se hýbe postava ve hře. Omni One navíc umožňuje nejen chodit, ale dokáže rozeznat rychlost pohybu od pomalých nášlapů až po sprint, dokáže rozeznat, zda se přikrčíte nebo si doslova dřepnete a pozná i skoky. Hraní her je tak nyní zábavou, při které skutečně pálíte kalorie. Celá tahle sranda vás vyjde na 2600$ a je nutné počítat s tím, že si k ní musíte koupit také virtuální realitu, herní konzoli nebo počítač. Nicméně pokud to s VR mylsíte vážně, pak je tato věc rozhodně tím, co stojí za vaši pozornost!