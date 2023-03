Na trh přichází zbrusu nová JBL Live Flex: Disponují potlačením hluku a parádním zvukem

Komerční sdělení:Společnost JBL přichází na trh s nástupcem oblíbeného modelu JBL Live PRO2 TWS – zbrusu novými sluchátky JBL Live Flex. Tento kousek má rozhodně co nabídnout. Jedná se totiž o poměrně zajímavá sluchátka, která potěší kvalitním zvukem a řadou dalších výhod, počínaje adaptivním potlačením hluku, až po podporu prostorového zvuku.

JBL Live Flex

Pojďme se proto o něco blíže zaměřit na to, co sluchátka vlastně nabízí a čím se vyznačují, případně jak překonávají svého předchůdce. O kvalitní zvuk se postarají 12mm neodymové měniče v kombinaci s legendárním zvukem JBL Signature Sound. S tím jde ruku v ruce i příchod funkce Personi-Fi 2.0, díky čemuž si můžete vytvořit váš unikátní poslechový profil a přizpůsobit si tak zvuk přesně podle sebe. Jak už jsme také zmínili hned v úvodu, sluchátka se pyšní technologií pro adaptivní potlačení hluku. Oblíbenou muziku či podcast si tak budete moci vychutnat na maximum, bez jakéhokoliv obtěžování z okolí. U zvuku ještě chvíli zůstaneme. Rozhodně totiž nesmíme zapomenout na podporu JBL Spatial Audio, s jehož pomocí se můžete ponořit do prostorového zvuku při poslechu z libovolného 2kanálového zdroje (při připojení přes Bluetooth).

JBL Live Flex jednoznačně potěší i svou výdrží baterie. Na jedno nabití vám totiž poskytnou až 40 hodiny zábavy (8 hodin sluchátka + 32 hodin pouzdro). S tím jde ruku v ruce i podpora pro rychlé nabíjení, kdy za pouhých 15 minut získáte dostatek energie pro další 4 hodiny zábavy, případně také podpora pro bezdrátové nabíjení pouzdra skrze standard Qi. JBL zároveň ani nezapomíná na důležitost hands-free hovorů, v čemž sehrávají bezdrátová sluchátka zcela klíčovou roli. JBL Live Flex jsou proto vybavena hned šesticí mikrofonů s technologií formování paprsku, které tak tlumí hluk z okolí a přinášejí perfektně čistý zvuk.

Celé to ještě skvěle doplňuje přítomnost moderní technologie Bluetooth 5.3 zajišťující bezchybný bezdrátový přenos, podpora pro dotykové a hlasové ovládání, odolnost vůči prachu a vodě dle krytí IP54 či Dual Connect & Sync s vícebodovým připojením. Důležitou roli ještě hraje mobilní aplikace JBL Headphones. S ní si totiž můžete přizpůsobit zvuk přesně podle vašich potřeb, kdy si konkrétně poradí s přizpůsobením potlačení hluku, vytvoření unikátního poslechového profilu a řadou dalších funkcí.

Bezdrátová sluchátka JBL Live Flex jsou k dostání v černém, šedém, modrém a růžovém provedení.

JBL Live Flex vs. JBL Live PRO2 TWS

V závěru se ještě pojďme zaměřit na to, jak si nová sluchátka vlastně polepšila ve srovnání se svým předchůdcem. Hned první důležité změny lze spatřit v samotném designu. Zatímco JBL Live PRO2 TWS se spoléhala na tradiční špunty, v případě JBL Live Flex se jedná o pecky. Novinka si také zcela zásadně polepšila s ohledem na odolnost vůči prachu a vodě. Jak už jsme zmínili výše, sluchátka se pyšní krytím IP54, díky čemuž tak disponují nejen ochranou proti stříkající vodě, ale také ochranou před vniknutím cizích předmětů s částečnou ochranou před vnikem prachu. Předchůdce tímto nedisponoval – nabízel pouze krytí IPX5.

JBL Live Flex

Nyní už ale k tomu nejdůležitějšímu – rozdíly v samotných technologiích. Jak už jsme zmínili výše, JBL Live Flex se pyšní podporou prostorového zvuku JBL Spatial Audio či nesmírně užitečnou funkcí Personi-Fi 2.0, což bychom v případě JBL Live PRO2 TWS hledali marně. Stejně tak předchozí sluchátka používají i starší technologii Bluetooth 5.2. Nový model tak nejen že potěší kvalitnější výbavou, ale také větší odolností a nejmodernějšími technologiemi.