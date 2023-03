Na iStores.sk můžete nyní sehnat Apple Watch Ultra s parádní slevou

Komerční sdělení: Když Apple v loňském roce světu představil zbrusu nové Apple Watch Ultra, nejednoho jablíčkáře jimi doslova nadchnul. Snad jediný háček tkvěl v jejich ceně, která byla oproti ostatním modelům poměrně vysoká, byť samozřejmě s ohledem na jejich technické specifikace do značné míry opodstatněná. S přibývajícími měsíci od představení se však začínají objevovat první zajímavé slevy, díky kterým lze tyto hodinky sehnat podstatně levněji.

S parádní slevovou akcí nyní přichází i slovenský iStores. Ten srazil cenu Apple Watch Ultra z původních 999 € na 939 €. Za ušetřených 60 € si tak můžete koupit třeba další řemínek, nabíječku či jiné příslušenství k vašim Apple produktům, pokud zrovna nějaké potřebujete. To ale není ani zdaleka vše. Jelikož iStores.sk umožňuje platbu nové elektroniky tou starou, můžete mu na protiúčet prodat například vaše staré Apple Watch a cenu modelu Ultra díky tomu ještě více srazit. Pokud byste například přecházeli z Apple Watch 7 s běžnými známkami opotřebení, dostali byste za ně příjemných 230 € a tudíž pak při nákupu Ultra modelu stačí doplatit jen 709 €. Tuto částku si navíc můžete rozdělit na splátky po 36 € po dobu 24 měsíců.

A co že vlastně Apple Watch Ultra nabízí tak převratného? Je toho dost. Ať už se bavíme o delší výdrži baterie, skvělé odolnosti díky robustnímu titanovému tělu a rovnému displeji nebo třeba velmi přesných senzorech pro monitoring zdraví, ve všech případech je o co stát. Samozřejmostí je zde pak dlouhodobá softwarová podpora, perfektní integrace do jablečného ekosystému nebo třeba přesný monitoring sportovních aktivit a tak podobně. Zkrátka a dobře, Apple Watch Ultra jsou hodinkami pro ty nejnáročnější. A díky slevě u iStores jsou zase o kus dostupnější.

Apple Watch Ultra na iStores.sk seženete zde