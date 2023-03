Komerční sdělení: Poměrně snadno se může stát, že zapomenete heslo na iPhone, případně vám jej někdo změní bez vašeho vědomí. Jedná se o poměrně běžný problém, který dokáže jablíčkáře znatelně potrápit. Naštěstí ale existují způsoby, jak odemknout iPhone bez hesla, což vám umožní populární nástroj TunesKit iPhone Unlocker.

Profesionální nástroj pro odblokování iPhone: TunesKit iPhone Unlocker

Pokud hledáte nástroj sloužící pro odblokování iPhone bez znalosti hesla, pak vám vůbec nejlépe dokáže pomoct aplikace TunesKit iPhone Unlocker, která je bezkonkurenčně nejlepším řešením v tomto oboru.

Úvod

S ohledem na to, jak odemknout iPhone, představuje TunesKit iPhone Unlocker efektivní iOS nástroj pro odblokování, který si s tímto poradí za všech okolností – například i v momentě, kdy se iPhone uzamkne vinou opakovaného zadávání chybného hesla, vinou rozbité obrazovky, případně při koupi již uzamčeného telefonu. My se proto nyní zaměříme na veškeré detaily o tomto nástroji, a to včetně postupu toho, jak odblokovat iPhone.

TunesKit Studio, profesionální a renomovaný iOS vývojář, nedávno aktualizoval svůj software TunesKit iPhone Unlocker a povznesl jej tak na zcela novou úroveň. Spolu s updatem je program schopný obejít heslo u Času u obrazovky a případně i eliminovat limitace plynoucí z použití MDM. Dokonce si poradí i s tím, jak odblokovat iPhone bez Apple ID.

TunesKit iPhone Unlocker nabízí čtyři zásadní funkce pro uživatele, kteří chtějí odblokovat iPhone obrazovku. V současné verzi mohou lidé odemknout všechny typy hesla, včetně čtyřmístného/šestimístného číselného kódu, alfanumerického hesla, Touch ID a Face ID, a to nejen na telefonech Apple iPhone, ale i v případě tabletů iPad či iPodů.

Pokud chcete odblokovat iPhone bez Apple ID, odemknout iPhone, vypnout Čas u obrazovky, eliminovat MDM restrikce nebo resetovat iPhone/iPad/iPod touch, TunesKit iPhone Unlocker vám dokáže velice snadno a rychle pomoct.

Funkce

Odblokování iPhone hesla v nejrůznějších situacích:

zapomenutí hesla

uzamčení či zablokování iPhone.

opakované zadávání špatného hesla.

rozbitý displej

nefunkční displej

koupě použitého iPhonu

nefunkční Face ID

nefunkční Touch ID

změna hesla jiným uživatelem

Odebrání všech zámků obrazovky na iOS zařízeních, včetně:

4místného nebo 6místného číselného hesla

vlastního numerického kódu

vlastního alfanumerického hesla

Touch ID

Face ID

obnovení do továrního nastavení bez iTunes

kompatibilní se všemi modely a verzemi iOS

obejití iPhone hesla ve 3 jednoduchých krocích

jednoduchý design usnadňující proces odblokování

bezplatné softwarové aktualizace navždy

Postup odlokování iPhone s TunesKit iPhone Unlocker

Krok 1: Nainstalujte TunesKit iPhone Unlocker

V první řadě musíte stáhnout software z oficiálních webových stránek a následně jej spustit. Poté je nutné připojit iOS zařízení k počítači, přičemž TunesKit iPhone Unlocker jej vzápětí rozpozná.

Krok 2: Přepněte iOS zařízení do DFU režimu

Podle kroků zobrazených níže můžete přepnout iPhone do Recovery režimu nebo režimu DFU. Jakmile tento krok dokončíte, stačí klepnout na tlačítko „Next“.

Krok 3: Stáhněte firmware balíček

Nyní se vám na obrazovce zobrazí informace o vašem iPhonu. Vám jen stačí je zkontrolovat, zdali vše odpovídá realitě.

Následně můžete pokračovat klepnutím na tlačítko „Download“, čímž spustíte stahování příslušného balíčku firmwaru.

Krok 4: Odemkněte iPhone

V dalším kroku už jen stačí klepnout na tlačítko „Unlock“, čímž započne proces odblokování iPhone. Celý proces zabere pouze pár minut.

TunesKit iPhone Unlocker stáhnete zdarma zde

Jak odblokovat iPhone jinými způsoby

1. Použití iTunes

Odemknout iPhone můžete i prostřednictvím nativního nástroje iTunes. V tomto ohledu je ale nutné vzít v potaz, že obnovením iPhonu přes iTunes můžete přijít o důležitá data, což vám ale na druhou stranu může pomoci s problémem v podobě zablokovaného iPhonu.

Z tohoto důvodu je nutné před opravou provést zálohu iPhone skrze iTunes. Jakmile se ujistíte, že máte data zálohována, můžete pokračovat podle níže popsaných kroků, kde se podíváme na to, jak odblokovat iPhone bez hesla s použitím iTunes.

Krok 1:

Nainstalujte aktuální verzi iTunes na vaše zařízení a poté připojte iPhone k počítači.

Krok 2:

Poté musíte klepnout na ikonku „iPhone“, a to v momentě, až iPhone detekuje vaše zařízení. Následně přejděte do sekce „Summary“.

Krok 3:

Nyní můžete začít s obnovou iPhone klepnutím na možnost „Restore iPhone“. Proces zabere pouze pár minut.

2. Použití Najít

Pokud iTunes nedokáže pomoci vyřešit váš problém, existuje ještě jeden způsob, jak odemknout iPhone. Další šanci totiž přináší služba Najít (Find My iPhone).

Ať už došlo ke krádeži či ztrátě zařízení, nebo jen k zapomenutí hesla, služba Najít přináší poměrně efektivní řešení. Je ale nutné vzít v potaz, že tak přijdete o všechna vaše data, která byste si před celým procesem měli zálohovat. Na druhou stranu šance na úspěch jsou poměrně vysoké.

Postupujte podle níže popsaných kroků pro odblokování iPhone.

Krok 1:

V první fázi je nutné otevřít internetový prohlížeč na vašem počítači a přejít na webovou stránku iCloud. Po načtení je nutné se přihlásit prostřednictvím Apple ID.

Krok 2:

Nyní přejděte do aplikace Najít (Find My), kde stačí kliknout na možnost „All Devices“.

Následně uvidíte hned několika zařízení, z nich stačí vybrat konkrétní iPhone. Po jeho výběru musíte klepnout na možnost „Erase iPhone“. Proces opět zabere pár minut a následně budete mít k dispozici zcela odemknuté zařízení.

Shrnutí

Pokud jste zapomnělo heslo k iPhone, stále jej můžete odblokovat přes iTunes nebo Najít. Na druhou stranu je nutné zmínit, že tyto metody nemusí vždy fungovat a v mnoha ohledech vás mohou nechat poměrně zklamané.

Naštěstí se ale nabízí i kvalitní řešení v podobě TunesKit iPhone Unlocker, který vám pomůže s tím, jak odemknout iPhone s minimální námahou, a to velice snadno a rychle.