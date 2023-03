Aplikace AchieveMe: Podpoří produktivitu a své uživatele odmění opravdovou medailí

Každým dnem se potýkáme s novými výzvami a řadou nejrůznějších úkolů. Problém ale spočívá v tom, že ne vždy se nám do dané činnosti chce a vítězí nad námi prokrastinace. To se mimochodem ukázalo i s příchodem globální pandemie. Početná skupina pracujících lidí se přesunula na takzvaný home office a potýkala se tak se sníženou produktivitou. Jak tyto problémy řešit?

AchieveMe aneb pomocník na dosah ruky

Naštěstí není nutné hnedka házet ručník do ringu. S podobnými problémy se totiž nepotýká jen jeden člověk, ale drtivá většina. A přesně proto máme doslova každý z nás pomoc na dosah ruky. Například v App Storu nalezneme spoustu programů, které se na tyto problémy přímo zaměřují a slibují, že nám s tímto pomohou. Konkrétně mám na mysli oblíbenou aplikaci AchieveMe, kterou jsme mimochodem už párkrát zmínili.

Tato mimochodem česká aplikace na to každopádně jde tak trošičku jinak. Nejedná se o pouhý nástroj pro motivování svých uživatelů, ale o komplexní sociální síť, kde lze progres sdílet s přáteli, vzájemně se motivovat a vytvářet nejrůznější výzvy i závazky. Osobně si stojím za tím, že se jedná o perfektní způsob, jak dosáhnout jednotlivých cílů a obecně tak ze sebe udělat o poznání produktivnějšího člověka.

Jak to celé funguje

Aplikace AchieveMe nám umožňuje si definovat naše jednotlivé cíle (včetně jejich obtížnosti) a následně si je po malých krůčkách plnit. Nic nám samozřejmě nespadne samo od sebe do klína, ale je potřeba pro to vyvinout úsilí. Zmiňované cíle se proto rozdělují na takzvané checkpointy (kontrolní body), čímž zároveň vizualizují náš postup. Některý úkol ale může být repetitivní, zatímco jiný více specifický. Nechybí tedy ani možnost pro tvorbu unikátních checkpointů s přesnými daty.

Samotné cíle si samozřejmě nemusíme vždy definovat sami. V aplikaci se totiž nachází hned několik kategorií, které si můžeme projít a případně se vrhnout do plnění nových úkolů. Může se přitom jednat o cíle související se sportem a cvičením, byznysem, osobním růstem, ale narazíme zde i na dnes velice oblíbené afirmace a další.

Odměňování za plnění cílů

Již samotný fakt, že si plníme předem stanovené cíle, nás dokáže vřele potěšit a posunout kupředu. Když se k tomu navíc přidá fyzická odměna, naše motivace se většinou ještě umocní. To je ostatně novinka, se kterou se aplikace chystá pochlubit. Své uživatele bude odměňovat za plnění cílů povedenou medailí nesoucí design loga AchieveMe a certifikátem (jak vypadá naleznete níže).

Jakmile tohle ocenění získáme a budeme jej mít na očích, bude představovat další motivaci pro plnění našich nadcházejících cílů. Podvědomě si totiž budeme uvědomovat poměrně důležitou věc – dokázali jsme to jednou, dokážeme to znovu. Nic není nemožné, je jen potřeba se dané věci věnovat a obětovat ji čas spolu s notnou dávkou úsilí.

Pozitivní čtení

Další zajímavou novinkou je Pozitivní čtení. Dle mého názoru se jedná o zajímavý způsob pro motivaci, a to obzvláště v situacích, kdy se nám do něčeho nechce. V takovém případě si stačí otevřít tuto kategorii, vybrat si některý z přítomných bodů a přečíst si pár řádků. Ty dokážou dodat sebevědomí, energii a již zmiňovanou motivaci. Projít si je navíc můžeme i bez mobilního telefonu, a to přímo na blogu AchieveMe.

Vlastní zkušenost

Aplikaci AchieveMe už nějaký ten pátek používám a musím uznat, že už nejednou mi dokázala pomoct. V poslední době jsem ocenil především kategorii s Pozitivním čtením. Ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát, tak dokáže člověka náramně zaujmout a donutit jej se zamyslet nad aktuálním přístupem, případně vnuknout myšlenku k jeho změně k lepšímu.

Zároveň se nesmírně těším, až mi přijde má vlastní medaile za splněný cíl. Ještě jednou bych proto rád podotkl jednu věc. Zmiňovaná medaile představuje úžasný typ odměny, která se následně stává zdrojem pro další motivaci a udržuje nás tak, lidově řečeno, ve formě. Tuto aplikaci proto mohu upřímně doporučit všem a pevně věřím, že stojí přinejmenším za vyzkoušení. V App Storu je navíc k dostání zcela zdarma.

