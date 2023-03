Největší průšvih Applu posledních let? Nikoliv iPhone 14 Plus, ale 13 mini

Když se začalo před lety proslýchat, že Apple chystá 5,4“ iPhony mini, analytici jim předpovídali naprosto bravurní prodeje. Ve finále však zbyly Applu jak u řady 12 mini, tak i 13 mini oči pro pláč, jelikož obě generace prodejně naprosto pohořely. Svou pozornost proto upnul k vývoji iPhonu 14 Plus coby levnější verze řady Pro Max, jelikož velké iPhony jsou podle analytiků v kurzu. Výsledek je však paradoxně stejný jako u řady mini – tedy prodejní propadák. Přesto se však může Apple do jisté míry za tento krok pochválit.

Ačkoliv jak iPhony mini, tak základní Plus prodejně podle všech dostupných informací naprosto pohořely, modely Plus své miniaturní bratříčky podle nových dat prodejně válcují. Apple pro ně totiž stále objednává podstatně více displejů než tomu bylo pro řadu mini, přičemž ze začátku výroby byly objednávkové objemy víceméně stejné. Je tedy naprosto jasné, že řada 14 Plus sice mezi ostatními „čtrnáctkami“ zajímavá není, avšak v portfoliu Applu má daleko lepší postavení než iPhony mini. Právě z tohoto důvodu tak lze usuzovat, že pro Apple není úplně na pořadu dne její zrušení, nad kterým mnozí analytici v poslední době spekulovali. O až tak minoritní záležitost se totiž evidentně nejedná.