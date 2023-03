Far Cry 5 je nyní ke stažení zdarma

Nemáte ještě plán na nadcházejících pár dní a jste zároveň fanoušky videoher? Pak pro vás máme tip na skvělou několikadenní akci, která by vás mohla zaujmout. Ode dnešní 17. hodiny večerní až do pondělí 27. března 10:01 totiž umožňuje Ubisoft v rámci oslav pátých narozenin Far Cry 5 jeho bezplatné stažení a hraní. Hru sice budete mít k dispozici zdarma jen v tomto časovém období, nicméně pokud k ní sednete a pustíte se do její singleplayerové složky, neměl by být problém jí za těch pár dní celou projít. Zdarma si tedy díky tomu užijete kopec zábavy a to jak na konzolích, tak samozřejmě i PC.

Fotogalerie Far Cry 5 3 Far Cry 5 2 Far Cry 5 1 Far Cry 5 0 Far Cry 5-4 Far Cry 5-3 Far Cry 5-2 Far Cry 5-1 Vstoupit do galerie

Protože nechceme hru příliš spoilerovat, prozradíme jen to, že v ní budete hrát za jednoho z policistů, kteří se snaží zadržet vůdce nebezpečné sekty. Zdánlivě bezpečný úkol se však záhy zvrtne v boj o přežití, které nebude vzhledem k tomu, že poskoci vůdce sekty jsou velmi zfanatizovaní, ale hlavně po zuby ozbrojení nic jednoduchého. Kromě poutavého příběhu se nicméně můžete těšit třeba i na velmi hezkou grafiku, spoustu nejrůznějších zbraní, možnost využívání vozidel nebo třeba obrovský otevřený svět, ve kterém bude jen a jen na vás, jaký systém plnění misí si nastavíte, potažmo jak k nim vůbec budete přistupovat. Bude to agresivním nájezdem, nebo potichu zabíjením ze zálohy?

Far Cry 5 zdarma lze získat zde