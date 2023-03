BMW představilo Panoramic Vision: Nový head-up přes celou šířku čelního skla, který nabídne již za dva roky

BMW představilo nový head-up display přes celou šířku čelního skla, který začne nabízet v prvních vozech již v roce 2025. Nový head-up displej BMW nese název BMW Panoramic Vision a do výroby se dostane s prvními modely NEUE KLASSE. Potvrdil to Oliver Zipse, předseda představenstva BMW AG, během svého projevu na výroční konferenci 2023. BMW v současné době vyvíjí zcela novou technologickou platformu NEUE KLASSE, jejíž název odkazuje na průkopnické modely společnosti z 60. let minulého století. Tato platforma nastaví nové standardy v oblasti digitalizace, udržitelnosti a konstrukce elektromobilů. Nový head-up displej, promítající informace přes celou šířku čelního skla, vytváří jedinečnou interaktivní a informační plochu pro všechny cestující.

Frank Weber, člen představenstva odpovědný vývoj BMW AG, popisuje hlavní výhody tohoto nového revolučního head-up displeje následovně: „Čelní sklo se zásluhou nového BMW Panoramic Vision stává jedním velkým displejem, který otevírá zcela nové možnosti pro konstrukci našich vozů. Řidič si může určit, které informace se zobrazí v jeho zorném poli, případně že jeho spolucestující uvidí celý obsah. Revoluční projekce a výrazně přehlednější palubní deska přinášejí nový působivý pocit z prostoru a řízení. Na novou úroveň tím posouváme náš tradiční slogan ‚oči na silnici – ruce na volantu‘ na novou úroveň.“

Inovativní projekční technologie poprvé umožňuje viditelné zobrazení přes celou šířku čelního skla pro všechny cestující. BMW Panoramic Vision zobrazuje informace důležité pro řidiče a cestující s vyšší světelnou intenzitou a kontrastem na tmavě potaženou plochu na spodním okraji čelního skla. Vzniká tak extrémně ostrý obraz, který je vždy viditelný po celé šířce čelního skla. Informace důležité pro danou situaci jsou vždy k dispozici na správném místě a ve správný čas.

Oči na silnici – ruce na volantu. Zaměření na řidiče.

BMW Panoramic Vision představuje důsledný přístup BMW zaměřený na řidiče, který je nedílnou součástí nového ovládacího konceptu BMW iDrive navrženého pro modely NEUE KLASSE. BMW Group jako první automobilka vyvinula palubní desku, která se zaměřila na mimořádně intenzivní, bezpečný a soustředěný zážitek z jízdy. Palubní počítače s digitálními displeji se poprvé objevily v BMW řady 7 v 80. letech minulého století. První BMW iDrive v roce 2001 umožnil komplexně zredukovat počet spínačů a tlačítek a jako žádný jiný ovládací systém předtím vytvořil předpoklady pro moderní a nekomplikovaný interiér. Krátce na to následovala sériová výroba prvních head-up displejů BMW. Úspěšný příběh BMW Group spočívající ve vyvíjení průkopnických inovací nyní pokračuje novým head-up displejem BMW Panoramic Vision, navrženým pro NEUE KLASSE.

BMW Panoramic Vision a BMW iDrive v NEUE KLASSE.

BMW Group s head-up displejem BMW Panoramic Vision pokračuje v intenzivním vývoji komplexního ovládacího konceptu BMW iDrive. Společnost na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas na začátku letošního roku představila svůj revoluční koncept BMW i Vision Dee, který ukázal, jak bude možné v budoucnu zvětšený head-up displej využít nejen pro novou podobu obsluhy, ale také pro zcela nový druh pohlcujících zážitků ve voze. Studie demonstrovala spojení reality a virtuálního světa tím, že změnila čelní okno na projekční plochu. Tato technologie se v podobě BMW Panoramic Vision stane realitou v sériové výrobě ve vozech NEUE KLASSE.