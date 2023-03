Sledujte představení sluchátek Nothing Ear 2 online od 16:00 přímo zde!

Již dnes v 16:00 našeho času představí společnost Nothing svůj nejnovější produkt, sluchátka Nothing Ear 2. Vzhledem k popularitě Nothing a to nejen díky neotřelému designu, by vás představení novinky mohlo zajímat. Sledovat jej můžete přímo zde v následujícím videu, a to živě od 16:00. Představením novinky bude mimo jiné provázet také světoznámý technologický youtuber Marques Brownlee, jehož služby využívá také Apple, který má rád půjčuje své nové produkty. Samozřejmě se jedná o sluchátka true-wireless, ovšem to je také jediné, co o nich aktuálně víme, zbytek se dozvíme dnes odpoledne.