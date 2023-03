Neberte si Apple Watch do kina na horor, vaše zápěstí vám poděkuje

Existuje způsob jak posoudit míru děsivosti filmu? Jedna možnost se nabízí. Minulý měsíc byl vydán snímek, který je tak děsivý, že při jeho sledování Apple Watch jednoho diváka spustily zdravotní varování. A to hned dvakrát. V obou situacích byl divák Joseph Monstern upozorněn, že je jeho tep nebezpečně vysoký. Monstern, na Twitteru jako Joseph, zveřejnil prostřednictvím Independent tweet, který ukazuje, jak jej Apple Watch varují, že je jeho srdeční frekvence vyšší než 120 tepů za minutu společně s fotografií interiéru sálu, kde film sledoval. A jak se jmenuje tento skvost děsivosti? The Outwaters. Film je řazen do hororového žánru známého jako found footage. Celý snímek nebo alespoň většina z něj je prezentována, jako by pocházela z objevených záznamů.

Kus, který produkoval a napsal Robbie Banfitch, vypráví příběh, ve kterém zažijí čtyři cestovatelé ohromující cestu do hlubin hrůzy při kempování v odlehlé části pouště Mojave. To samo o sobě nemusí znít až tak znepokojujícím dojmem. Popis, lákající diváky ke shlédnutí, ale dále pokračuje: Pronásledují je tajemné zvuky, a když sestoupí hrozivá síla, jejich děsivá cesta do duše drásající temnoty, může začít.

Joseph se ve svém tweetu obrací na Banfitche slovy: „Řekl bych, že dnešní večer byl zatraceně bohatý na události! Robbie Banfitchi, jsi úžasný, skvělý a toto shlédnutí The Outwaters utvrdilo můj názor, tedy věřím, že Outwaters mají jednu z nejděsivějších a nejtraumatičtějších sekvencí, s jakou jsem se kdy setkal ve found footage hororovém filmu.“

V rámci diskuse, kde Monstern mluvil o dvou upozorněních na vysokou srdeční frekvenci z jeho Apple Watch, popsal dále snímek nejen jako sestup do šílenství, ale plnohodnotný útok na smysly. Divačka Brandy Sims o filmu napsala: „Bylo to dezorientující, znepokojující, extrémně úzkostné a absolutní cesta do pekla.“ Další sledující přiznal, že musel opustit sál pro nevolnost.

Pokud tedy plánujete shlédnout tento film, ujistěte se, že máte Apple Watch plně nabité, abyste tak mohli být upozorněni, pokud se vám během hororového zážitku začne nebezpečné zrychlovat tep.