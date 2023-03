Counter-Strike aneb CS:GO patří mezi nejpopulárnější hry současnosti. Hráči dlouho netrpělivě vyhlíželi příchod Counter Stike 2. Nyní je čekání u konce a Counter Strike 2 byl konečně představen.

Nové zbraně, realističtější reakce, ještě lepší bojové scény a mnoho dalšího. To vše nabídne Counter Strike 2, pokračování populárního CS:GO. Na co všechno se můžete těšit?

Counter Strike 2 představen

Před malou chvilkou byla na oficiálním webu hry Counter Strike (CS:GO) zveřejněna potěšující zpráva o tom, že Counter Strike 2 byl představen, a je ještě lepší než dosavadní předchůdce. Hráči se mohou těšit například na plně přepracované mapy, ještě lepší vizuální stránku a herní efekty, vylepšené rozhraní a spoustu dalších novinek. Na videích na oficiální stránce se můžete na vlastní oči přesvědčit o tom, jak budou ve hře vypadat dýmovnice nové generace a další novinky.

Jak přejít z CS:GO na Counter Strike 2

Finální verze Counter Strike 2 bude bezplatným upgradem stávajícího titulu CS:GO – hráči ji tedy budou mít k dispozici okamžitě. O ztrátu nebo nedostatky v inventáři se obávat nemusíte. Vaše předměty zůstanou nejen zachovány, ale díky enginu Source 2 budou vypadat ještě lépe.

Counter-Strike 2 je na dohled. Pokračování kultovního CS:GO spatří oficiálně světlo světa již letos v létě. Zatímco na vydání oficiální verze Counter Strike 2 si budeme muset ještě nějaký ten měsíc počkat, vybraní hráči si budou moci pokračování CS:GO vychutnat již nyní, a to v rámci testování. Vybraní hráči CS:GO se mohou již nyní ucházet o členství v beta testování Counter Strike 2. Cílem testování je vyřešit co možná největší počet problémů, než vyjde plná verze Counter Strike 2. Adepti na testování budou vybírání na základě řady faktorů, jako je čas, odehraný na oficiálních serverech společnosti Valve, faktor důvěryhodnosti a další. Nepůjde tedy o žádné náhodné losovaní ani o něco, co by mohli hráči ovlivnit na poslední chvíli. O případném zařazení do testování budou hráči informováni prostřednictvím notifikace v hlavním menu CS:GO.

Informace o Counter Strike 2 včetně ukázek z hry najdete zde.