Chybí vám na klávesnici diakritika? Nechte si ji dodělat laserovým gravírováním

Zdánlivě stejné produkty se od sebe mohou odlišovat v závislosti podle toho, pro jaký trh byly určeny. Pokud si například zakoupíte MacBook přímo v domovině Applu, ve Spojených státech, pak rovnou počítejte s tím, že českou QWERTZ klávesnici s diakritikou na něm nenajdete. Některé prvky se dle toho budou lišit, zejména tedy v horní řadě s čísly, až po speciální znaky. Ve skutečnosti se nejedná o nic příjemného a práce na cizí klávesnici vás tak může stát spoustu času, který věnujete hledání správných znaků a opravování překlepů.

Celá situace má naštěstí řešení, dokonce hned několik. Bezesporu nejrychlejší a nejjednodušší cestou je použití specializovaných samolepek. Těmi stačí přelepit klávesy a máte prakticky hotovo. Tedy alespoň teoreticky. Bohužel ne nadarmo se ale říká, že není všechno zlato, co se třpytí. Životnost těchto samolepek je totiž značně omezena a je nutné počítat s tím, že se vám dříve či později sloupnou, čímž se dostanete na počátek celého problému. Pokud hledáte trvalé a navíc esteticky výborně vypadající řešení, pak se jako odpověď nabízí laserové gravírování. S jeho pomocí totiž můžete klávesnici nechat předělat do lokální podoby. Pojďme se proto společně zaměřit na to, jak laserové gravírování klávesnic vlastně probíhá a co obnáší.

Jak funguje gravírování klávesnice

Jak už jsme zmínili výše, v první řadě se pojďme zaměřit na to, jak celý proces vlastně probíhá. Celé je to ve skutečnosti nesmírně jednoduché a jedná se o bezpečnou a rychlou operaci. Laser jako takový se nejprve postará o odstranění vrchní černé vrstvy, díky čemuž klávesa, respektive konkrétní písmeno či znak, svítí stejně jako originál. Nemusíte se tedy obávat, že byste tak přišli o podsvícení. Naopak vše vám bude fungovat tak, jak má. Na tyto úkony se u nás specializuje společnost KAVALÍR, která vám takto dokáže dodělat potřebnou diakritiku, respektive kompletní lokalizaci klávesnice.

Na místě je také zmínit, že je gravírování jako takové bezkontaktní, díky čemuž nehrozí žádné poškození vašeho laptopu. Stejně tak se lze dohodnout i na speciálním znaku či textu. V tomto směru vám totiž KAVALÍR dokáže znatelně pomoci. Na základě vzájemné domluvy se tak můžete dohodnout na nejrůznějších požadavcích a klávesnici si tak s klidem ozdobit vlastními znaky či textem.

Nyní ještě k samotným možnostem. Jak už jsme uvedli výše, společnost KAVALÍR se dokáže postarat o kompletní lokalizaci klávesnice. Pokud tedy máte laptop, který se původně prodával na jiných trzích mimo Českou republiku, pak vám jistojistě schází diakritika a lehce se liší rozložení. Z tohoto důvodu není problém připravit českou či slovenskou lokalizaci. Stejně tak je možné nechat vygravírovat i azbuku, a to jak ruskou, tak i ukrajinskou.

Doba trvání

Důležitou otázkou také je, jak dlouho vlastně takové gravírování trvá. V tomto případě záleží na zvoleném postupu. Váš laptop můžete zabalit a poslat na adresu společnosti, kde se o gravírování postarají a následující den vám zařízení pošlou zpět. Co když ale váš laptop nemůžete tak dlouho postrádat? Pak jej stačí zanést přímo na pobočku a po dokončení úkonu si jej později zase vyzvednout. Třetí a také nejrychlejší možností je ještě telefonická domluva. Jednoduše se stačí předběžně dohodnout a hotovo můžete mít už do jedné hodiny. Cena v takovém případě samozřejmě zůstává stejná.

Jaké laptopy lze gravírovat

Laserové gravírování klávesnic bohužel není možné u všech laptopů. Pokud ale máte MacBook od Applu, pak se nemáte čeho obávat. Obecně lze říct, že platí jedna vcelku jednoduchá podmínka. Zařízení totiž musí disponovat podsvícenou klávesnicí, což splňují laptopy od značek jako Apple, Dell, Microsoft a dalších.

KAVALÍR

Jak už jsme zmínili výše, o laserové gravírování klávesnice se vám dokáže postarat renomovaná společnost KAVALÍR. U toho však ani zdaleka nekončí. Firma funguje jako rytectví s CNC frézami, díky čemuž dokáže gravírovat kovové cedule, výrobní štítky, přístrojové panely a zajistí i gravírování dárků. Stejně tak vyrábí i razítka na počkání nebo vizitky, případně se také zaměřuje na UV potisk předmětů a velkoplošný tisk.

