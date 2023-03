TikTokem se valí nebezpečná výzva, v Česku si připsala první oběť

O sociální síti TikTok je v poslední době slyšet poměrně dost, byť prakticky ve všech případech ve spojení s negativy. Její transparentnost je totiž nevalná a i obsah, který po ní koluje, není vždy úplně košér, ba dokonce bezpečný. Řeč je konkrétně o nejrůznějších výzvách nebo chcete-li challenges, ve kterých mají uživatelé TikToku za úkol splnit určitou nestandardní věc. Plnění jední z výzev však zřejmě stálo před pár dny život jedenáctiletého českého chlapce.

Už dávno neplatí, že se výzvy na sociálních sítích točí například kolem pití piva na ex či polévání studenou vodou obsahující v ideálním případě kusy ledu. Dnešní výzvy jsou daleko drsnější a bohužel leckdy ohrozí přímo život jejich „plnitele“ jako tomu bylo zřejmě i nyní. Chlapec se totiž dle všeho uškrtil páskem, což nápadně připomíná právě jednu z TikTok výzev s názvem Blackout, ve které uživatelé toto sociální sítě mezi sebou poměřují, jak dlouho se dokáží škrtit, popřípadě zda se dokáží uvést až do omdlení. Zatímco dospělým je na první pohled jasné, o jak velký nesmysl se jedná, děti bohužel nemusí být schopné i kvůli snaze předvést se před okolím v tom nejlepším světle rizika rozpoznat. Přesně z tohoto důvodu si nyní připravila Univerzita Palackého v Olomouci přednášku o nebezpečných výzvách na internetu, která má za cíl rozšířit povědomí o celkové problematice a pomoci například rodičům či pedagogům v šíření osvěty.

Přednáška proběhne 23. března od 16.30 do 18:00 formou online přenosu, ke kterému se lze zdarma zaregistrovat na této adrese. Pokud vás tedy tato tématika zajímá ať už z důvodu rodičovství, nebo prostě „jen“ coby okénko do dnešní doby, určitě není od věci se na přednášku zaregistrovat. Její pořadatelé nicméně upozorňují na to, že není určena dětem.