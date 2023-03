Rusko částečně zakázalo používání iPhonů!

Rusové sice iPhony milují, někteří z nich se s nimi však přesto budou muset rozloučit. Podle agentury Reuters totiž nedávno informoval první zástupce vedoucího prezidentské administrativy Sergej Kirijenko tamní úředníky a politiky o tom, že od 1. dubna budou iPhony pro jakékoliv pracovní úkony zakázány, protože panují obavy z toho, že se do nich na dálku nabourají špióni. „S iPhony je konec. Buď je vyhoďte, nebo dejte dětem,“ mělo konkrétně zaznít na jedné ze schůzek.

Informace agentury Reuters nejsou v tuto chvíli sice ruskou stranou oficiálně potvrzeny, nicméně vzhledem k věrohodnosti agentury je lze považovat víceméně za stoprocentní. Poměrně zajímavé je nicméně to, že se k jejich potvrzení zatím neodhodlal ani mluvčí Kremlu, ale na druhou stranu řekl, že k oficiálním účelům (tedy jinými slovy pracovní činnosti) by se neměly používat chytré telefony. „Žádný smartphone nemá úplně transparentní fungování, bez ohledu na to, jaký používá operační systém. Kvůli tomu nejsou pro oficiální účely vhodné,“ řekl konkrétně. Je tedy možné, že zákaz se dotkne nakonec i Androidů, přičemž obě platformy by nakonec mohlo Rusko nahradit vlastním řešením, které bude jeho parametry transparentnosti splňovat. Vše ale v tomto směru ukáže až čas, kterého však ve výsledku Rusko až tak moc nemá. Zavedení zákazů smartphonů má totiž souviset s blížícími se volbami prezidenta v roce 2024.