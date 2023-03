Apple Watch pomohly odhalit krevní sraženiny jejich majitele

Schopnosti Apple Watch spojené s monitoringem zdraví jsou leckdy skoro až neuvěřitelné. Své by o tom mohl vyprávět jeden jejich majitel z Ohia, kterému pomohly s odhalením krevních sraženin na plicích a dost možná mu tedy i dokázaly zachránit život. A co víc, ve vyšetření byly svým způsobem preciznější než lékaři v nemocnici, kterou muž navštívil.

Americký portál News5 upozornil před pár hodinami na příběh velkého fanouška Apple Watch, který se přes ně snaží již řadu let monitorovat veškeré zdravotní metriky, které jsou hodinky schopné zaznamenat. Díky tomu tak měl například zaznamenanou i svou dechovou frekvenci, kterou měří hodinky při spánku v rámci jeho monitoringu. Ta se mu ale nedávno zničehonic skokově zvýšila ze 14 nádechů za minutu na 18 až 19, což jej poměrně překvapilo. Rozhodl se proto zajít k lékaři a o svém zdravotním stavu ho informovat. Ten však zřejmě nebral hodinkami naměřené hodnoty příliš vážně a muži diagnostikoval bronchitidu, na kterou mu předepsal léky. Muž ordinaci opustil a zamířil k domovu s vidinou brzkého zlepšení zdravotního stavu. Ještě tentýž den ho však hodinky znenadání upozornily na to, že hladina kyslíku v jeho krvi citelně poklesla. Zatímco standardně se mu pohybovala kolem 95 %, najednou se pohybovala kolem 80 %. Muži tedy nezbylo nic jiného než se opět vydat do nemocnice.

Jelikož měření okysličení krve na nemocničních přístrojích vyšlo stejně jako na Apple Watch, poslali lékaři muže na CT, které mu následně odhalilo spoustu krevních sraženin v plicích. Ty začali lékaři okamžitě rozpouštět skrze infuze a později léky, čímž zdravotní stav muže uvedly opět do normálu, ve kterém se drží i nyní. Kdyby ovšem Apple Watch na problémy s okysličením krve neupozornily, těžké říci, jak by celá zápletka dopadla. Jejich majitel se totiž dle svých slov necítil vůbec špatně a tedy by ho pravděpodobně nenapadlo, že má v plicích sraženiny a tedy mu hrozí v krajním případě až úmrtí.