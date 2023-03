Recenze MagSafe držáku do auta SWISSTEN: Spolehlivý pomocník

Smartphony jsou v dnešních dnech nedílnou součástí našich životů. Používáme je denně i v autech. Často také k přehrávání hudby či užívání GPS navigace. V takových chvílích se hodí, abychom měli smartphone přímo na očích. Existuje celá řada mechanicky nastavitelných držáků, které jsou ale mnohdy poměrně nepohodlné. Pokud vlastníte novější iPhone, neexistuje jednoduššího a pohodlnějšího způsobu než MagSafe. Nejen že si iPhone touto cestou vezme 15 W, ale iPhone jednoduše magnetem zachytíte a nic dalšího neřešíte. A právě výše zmíněné za pár korun nabízí Swissten MagSafe Car Holder. Pojďme se na něj tedy podívat.

Obsah balení a technické specifikace

Tento praktický držák dorazí v malé bílé krabičce, v níž naleznete držák, kovový kroužek a metrový USB-C to USB-C kabel. Zde můžete narazit na problém za předpokladu, že nemáte ve voze zdířku na USB-C. Nejedná se ovšem o problém neřešitelný. Adaptér seženete už za pár korun. Nyní k technickým specifikacím. Držák disponuje stupem 5 V DC 2 A, 9 V DC 2 A, 12 V DC 2 A a má na sobě výstup umožňující výkony 5 W/7,5 W/10 W/15 W. Příromný metrový kabel umožňuje nabíjení o hodnotách 9 V DC 2,4 A. Vzhledem k přítomnosti MagSafe je tento produkt jako dělaný pro řady iPhone 12 a vyšší. Pokud ale máte starší iPhone, problém elegantně vyřeší dodávaný kovový kroužek, který přilepíte k zadní straně zařízení. Poté se na držáku již bezproblémově přichytí. Jedinou vadou na kráse u starších zařízení je, že touto cestou si váš iPhone nevezme 15 W, ale pouze 7,5 W. Jestliže máte iPhone s podporou MagSafe, můžete se setkat s potížemi, pokud nosíte zařízení v obalu. S nejvyšší pravděpodobností jej totiž budete muset sundat. Jestliže si ale s tímto držákem padnete do oka, možná se vám budou hodit líbivé čiré obaly s podporou MagSafe, které tyto trable řeší.

Fotogalerie držák do auta MagSafe Swissten recenze (8) držák do auta MagSafe Swissten recenze (13) držák do auta MagSafe Swissten recenze (18) držák do auta MagSafe Swissten recenze (22) Vstoupit do galerie

Design

Tento držák je vyroben z umělé hmoty. Celkově by se konstrukce dala pospat jako jednoduchá a velmi efektivní. Na spodní straně je k nalezení přísavka podobná nanopodložkám, která zajišťuje pevné přichycení na palubní desce. Z podstavy pak vystupuje rameno, které má u podstavy otočný kloub, jež lze samozřejmě utáhnout. I rameno je změnitelné a na jeho zadní straně jej můžete o několik centimetrů vysunout. O úchyt se v tomto případě stará sada zoubků. Na konci ramene naleznete kouli, na kterou přiděláte samotnou nabíjecí MagSafe podložku, která je rovněž utažitelná. Na spodní straně této části je pak k vidění USB-C konektor, který pochopitelně slouží k napájení. Možná je trošku škoda, že zde není žádná LED dioda, která by indikovala, že zařízení pracuje správně a nabíjí. Jde ale o maličkost. Produkt je po designové stránce velmi povedený a vůbec vás nemusí mrzet, že zde nenajdete manuál. Prakticky vše vyčtete z krabice.

Fotogalerie #2 držák do auta MagSafe Swissten recenze (1) držák do auta MagSafe Swissten recenze (2) držák do auta MagSafe Swissten recenze (3) držák do auta MagSafe Swissten recenze (5) držák do auta MagSafe Swissten recenze (9) držák do auta MagSafe Swissten recenze (14) držák do auta MagSafe Swissten recenze (15) držák do auta MagSafe Swissten recenze (17) držák do auta MagSafe Swissten recenze (20) držák do auta MagSafe Swissten recenze (21) držák do auta MagSafe Swissten recenze (23) držák do auta MagSafe Swissten recenze (25) Vstoupit do galerie

Vlastní používání

Jelikož žádné podobné zařízení jsem v autě dlouhodobě neměl, držák velmi oceňuji. Především pak kompatibilitu s MagSafe, což používání o dost ulehčuje. Jakmile nasednu, vím, že držák je přichystaný, přiložím iPhone 13 Pro a je po starostech. V minulosti jsem pár podobných držáků recenzoval. Šlo ale o kusy, které byly právě manuálně nastavitelné. Bylo tedy třeba nabíjecí podložku vyjmout, iPhone správně napasovat, utáhnout, přidělat podložku a poté celé zařízení nasměrovat směrem k sobě. Rovněž zde nebyl takový způsob přichycení k palubní desce, ale většinou se jednalo o úchyt do větráku. Na druhou stranu je třeba dodat, že je to již několik let a produkty jsou v tomto směru dál. Swissten MagSafe Car Holder můžu každému doporučit. Převážně pak vlastníkům iPhonů s MagSafe. Dodávaný kovový kroužek funguje. Nicméně je otázkou, zda se vám časem neodlepí (například jak neustále vkládáte iPhone do kapsy). Jak už píšu v úvodu. Připravte se, že možná budete potřebovat pořídit adaptér. Malá investice za pohodlné využívání držáku od Swissten ale stojí. Rozhodně taktéž doporučuji nesundávat lepku na MagSafe podložce. Funkčnost to neomezuje a máte jistotu, že se nepoškrábe.

Fotogalerie #3 držák do auta MagSafe Swissten recenze (4) držák do auta MagSafe Swissten recenze (11) držák do auta MagSafe Swissten recenze (16) držák do auta MagSafe Swissten recenze (24) Vstoupit do galerie

Resumé

Závěrem si položte otázku, zda takový produkt potřebujete. Pokud často využíváte GPS či máte tendence během jízdy sahat na smartphone, je tento produkt přesně pro vás. Stylový a povedený držák do auta. Jeho cena je 899 korun. Pokud nemáte zájem o něco podobného na vaši palubní desku a ocenili byste MagSafe držák spíše do větrací mřížky, lze za stejnou cenu pořídit tento.

Držák do auta Swissten zakoupíte zde