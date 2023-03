Recenze trojice vychytávek od Epico pro iPady, které si zaslouží vaši pozornost

Už od chvíle, kdy Apple představil první iPad, mám pocit, že se jeho uživatelé dělí do dvou kategorií. Jedna je ta, co příliš neví, co s ním a používá jej na noční surfování po internetu, a ta druhá jej naopak miluje a snaží se z něj vyždímat, co jen jde. Některým pak dokáže iPad dokonce nahradit počítač. Pokud patříte do druhé skupiny a chcete svůj iPad, v tomto případě konkrétně iPad Pro, využít na maximum, připravilo si pro vás Epico sérii produktů, díky kterým dokážete svůj iPad vylepšit a využívat možná ještě víc než doposud.

Epico Magnetic Stand

Prvním produktem, na který se podíváme, je stojánek na iPad s označením Epico Magnetic Stand. Je kompatibilní s každým iPadem, který má zadní magnetový systém (2018 iPad Pro a novější) a defakto s ním proměníte svůj iPad v iMac. Stačí, abyste přiložili k stojánku iPad a ten se magneticky uchytí, pak už jen stačí stojan nastavit přesně, jak potřebujete. Přizpůsobit si můžete náklon a to po obou osách.

Pant, kterým nakláníte iPad, vám umožní otočení o 180 stupňů, díky čemuž můžete nejen volit design toho, jak vlastně stojánek vypadá, ale pokud byste pracovali například někde, kde vyplňujete zákazníkovy údaje nebo něco podobného a pak to chtěli dát dotyčnému na kontrolu, stačí stojánek překlopit a díky překlopení obrazu si může druhá strana vše zkontrolovat během pár vteřin. Kromě pantu je pak možné iPad otáčet také okolo své osy a změnit tak vertikální polohu za horizontální.

Celé tělo je hliníkové s tím, že spodní část stojánku je vybavena gumovou podložkou, díky které se vám jednak nepoškrábe stůl a jednak vám nebude samotný stojan s iPadem klouzat. Plocha, na kterou připevňujete samotný iPad, je pokryta hladkou akrylovou vrstvou, díky které nehrozí poškrábání iPadu a i po častém používání je jak stojánek, tak iPad stále jako nový. Design opravdu odpovídá iMacu a pokud jste podobné řešení hledali, pak není důvod hledat dál. Jedné, co bych si dovolil vytknout, je zpracování výřezu stojanu okolo kloubu, které příliš neodpovídá zpracování všeho ostatního. Každopádně kloub je pevný, otočný mechanismus také. Magnetic Stand je rozhodně zajímavý způsob, jak používat váš iPad doma nebo v kanceláři a ještě víc jej proměnit ve skutečný počítač.

Epico Stylus Pen s magnetickým bezdrátovým nabíjením

Ať už chcete psát rukou nebo malovat, je stylus nepostradatelný pomocník. Právě proto nabízí Epico takzvaný Stylus Pen s magnetickým bezdrátovým nabíjením, díky kterému můžete připevnit pero na boční stranu iPadu Pro a nechat stylus nabít stejně jako Apple Pencil. Ostatně, od Apple Pencil se tento stylus liší skutečně jen barvou.

Nabíjení probíhá přes již zmíněný bezdrátový konektor, přes který je možné stylus připevnit k iPadu. Baterie vydrží v provozu 9 hodin. Samotný stylus váží pouhých 14 gramů, což je hmotnost klasické tužky. Zejména díky tvaru a hmotnosti se s ním skvěle pracuje a i po delším psaní vás nebolí ruce. O plochou stranu, kterou se připevňuje k iPadu, si navíc můžete opřít ukazováček, aby bylo psaní nebo kreslení ještě pohodlnější. Stylus má jediné tlačítko na jeho konci, kterým se bezdrátově připojí k iPadu. Díky bezdrátovému připojení přes Bluetooth pak můžete sledovat stav jebo baterie, ovšem žádného velkého nastavování se zde nedočkáte.

Jediné, k čemu v podstatě slouží to, že stylus komunikuje s iPadem, je detekce dotyků prsty a senzor náklonu. Jakmile máte stylus v ruce a píšete nebo malujete, iPad nezaznamenává vaše další dotyky, abyste si mohli iPad přidržovat. Stylus však nedetekuje tlak, který vytváříte, detekuje však naklon a čím více stylus nakloníte, tím tlustější čáru píšete. Součástí balení je také náhradní hrot s tím, že jakmile „opíšete“ i ten, můžete si další samostatně zakoupit. Pokud hledáte jednoduchý stylus, který je lehký a pohodlný na držení, pak je Epico Stylus Pen zajímavou volbou, je však potřeba počítat s tím, že nemá senzor tlaku ani náklonu.

Epico Keyboard Case

Pokud chcete na iPadu skutečně pracovat a potřebujete ve vaší práci psát, pak je klávesnice naprostý základ toho, co k iPadu potřebujete. Epico pro iPady Pro nabízí Keyboard Case, což je obal kombinovaný se stojánkem a klávesnicí. Samotná klávesnice se připojí k iPadu bezdrátově přes rozhraní Bluetooth a zvládne pracovat až 100 hodin bez nutnosti nabíjení, v případě, že ji potřebujete nabít, stačí připojit na 3 hodiny k USB-C a můžete dalších 100 hodin pracovat. Samotný obal nabízí mimo výřezů na všechna tlačítka, porty a fotoaparát také speciální část pro uložení stylusu, abyste mohli mít vše, co k iPadu používáte, v jednom kompaktním balení.

Klávesnice nabízí kromě standardních kláves s rozložením qwerty také funkční klávesy, které s iPadem skvěle spolupracují. Díky klávesám tak můžete například spustit multitasking, zobrazit spotlight, spustit prohlížeč internetu nebo zobrazit virtuální klávesnici. Samozřejmostí jsou pak klávesy pro změnu hlasitosti, změnu jasu nebo zamknutí iPadu, případně návrat na domácí obrazovku. Nechybí pak ani klávesa na kopírování, díky které nemusíte podržet prst na vybraném textu nebo objektu, ale jednoduše stisknete klávesu a text zkopírujete. Díky klávesnici tak skutečně nemusíte vůbec sahat na displej svého iPadu a přitom můžete provádět vše, co iPad umožňuje.

Vše funguje a to přesně tak, jak očekáváte podle zobrazených symbolů. Za funkční klávesy tedy patří Epicu rozhodně palec nahoru. Kromě samotné klávesnice je zde také trackpad. Ten funguje zcela přirozeně tak, jak byste očekávali po zkušenostech z MacBooku. Jedním prstem pohybujete kurzorem a když potřebujete scrollovat, stačí použít dva prsty. Pokud by vám při psaní touchpad vadil a měli jste pocit, že jej ovládáte nechtěně, je zde klávesa, kterou jej můžete ihned vypnout a opět spustit. Touchpad má také fyzické tlačítko, kterým své volby můžete jednoduše potvrdit. Psaní na klávesnici je extrémně podobné psaní na klasické Magic Keyboard.

Ať už psaní nebo používání speciálních kláves, případně trackpadu, vše funguje velmi intuitivně a příjemně. Díky této klávesnici dokážete pracovat na iPadu dlouhé hodiny a práce je v podstatě velmi podobná, jako byste používali MacBook. Pouzdro má samozřejmě integrovaný stojánek, díky kterému si můžete naklonit iPad vůči klávesnici přesně tak, jak vám to vyhovuje. Vše drží pevně, nic nikde nevrzá a musím říct, že u klávesnice se mi zpracování skutečně líbí. Pokud tedy hledáte klávesnici s obalem pro iPad, doporučuji vyzkoušet tu od Epica. Věřím, že nebudete zklamáni.

