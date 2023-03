Jak souvisí nový skafandr NASA pro let na Měsíc s Applem

NASA již několik let v rámci mise Artemis plánuje vrátit člověka na Měsíc. K němu by mělo dojít v rámci dílčí mise Artemis 3 (snad) na konci roku 2025. Pro speciální misi je samozřejmě třeba speciální oděv. Nový skafandr nese název AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit). Jedná se o skafandr EVA (extravehicular activity), jenž je navržen pro nošení mimo loď. Kombinézy či jiné letecké obleky, které vidíme u astronautů při startu nebo na videozáběrech z lodi, nesou označení IVA (intravehicular activity).

Obleky vyrobila Axiom Space. Tedy společnost, která pomalu buduje vlastní vesmírnou stanici a vypouští do vesmíru soukromé posádky. Podíváme-li se do minulosti, současný EVA skafandr byl navržen pro použití na raketoplánech v 80. letech a od té doby se používá na ISS. Před tímto oblekem používala NASA upravenou verzi skafandru programu Apollo používaného k procházkám po povrchu Měsíce. Rozdíl oproti minulosti je, že obleky zůstávají ve vlastnictví Axiom Space, která je bude dodávat, spravovat a udržovat. Zajímavostí je, že společnost při odhalování obleků zmínila, že na vnější podobě se podílela návrhářka a kostymérka Esther Marquis, která navrhla oděvy i pro seriál For All Mankind. Podíváme-li se na nový skafandr, můžeme vidět kombinaci černé, modré a oranžové. Axiom uvedl, že ačkoli kombinace těchto barev vypadá skvěle, většina černých častí bude bílá, neboť na Měsíci není černá barva kvůli absorpci tepla praktická.