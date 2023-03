Nezaplatili jste za Disney+: Na Čechy a Slováky útočí další podvod!

Češi a Slováci se v posledních měsících staly dle všeho jedním z nejzajímavějších cílů pro internetové útočníky. Ti na ně totiž zkouší enormní množství nejrůznějších figlů ve snaze vytáhnout z nich data o platebních kartách, ale třeba i osobní údaje či přihlašovací údaje k účtům na sociálních sítích. Jak se navíc zdá, intenzita těchto útoků stále neuvadá, jelikož si čím dál tím víc lidí začíná stěžovat na podvodné maily tvářící se coby zprávy od streamovací služby Disney+. Jeden takový mail dorazil i k nám do redakce, díky čemuž vám jej můžeme ukázat na prvním snímku v galerii níže. Na dalších si pak můžete prohlédnout další podobné podvody.

Jak můžete sami vidět, není příliš těžké zjistit, že se jedná o podvod. Už mailová adresa, ze které zpráva dorazila, totiž vypadá přinejmenším divně, a ani obsahová stránka mailu není v žádném případě košér. Méně zkušený uživatel by se však mohl kvůli určitému prvotnímu šoku přeci jen nachytat a údaje o platební kartě útočníkům poskytnout, stejně tak jako údaje osobní. Pokud vám tedy něco podobného do schránky dorazí, rozhodně se do vyplňování údajů nepouštějte, ale naopak mail smažte či jeho adresáta zablokujte. O oficiální zprávu od Disney+ se totiž nejedná.

Oficiální stránky Disney+ naleznete zde