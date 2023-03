Kdy vyjde iPhone 15 se nás v posledních týdnech ptáte čím dál častěji. Ačkoliv přesnou odpověď na tuto otázku zná v tuto chvíli zřejmě jen Apple (byť taky nemusí mít v přesném datu zcela jasno), lze s poměrně velkou jistotou říci, že by se tak mělo jako již tradičně stát v září, konkrétně pak v jeho první polovině z hlediska představení a ve druhé zase z hlediska vydání. Pokud vás ale přeci jen zajímá přesnější datum, otevřete si spolu s námi kalendář, zavzpomínejte na předešlé roky a zkuste vyvodit pár pravděpodobných termínů.

Kdy vyjde iPhone 15

Není žádným tajemstvím, že Apple nové iPhony zpravidla představuje v první polovině září. Ostatně, za posledních 12 let se jen dvakrát stalo, že k představení došlo až v říjnu. Ke spuštění prodejů pak zase většinou dochází v nadcházejícím týdnu po představení nového iPhonu. V posledních letech představoval Apple nové iPhony konkrétně takto:

iPhone 14 (Pro) – 7. 9. 2022

iPhone 13 (Pro) – 14. 9. 2021

iPhone 12 (Pro) – 13. 10. 2020

iPhone 11 (Pro) – 10. 9. 2019

iPhone XS a XR – 12. 9. 2018

iPhone X a 8 – 12. 9. 2017

iPhone 7 – 7. 9. 2016

iPhone 6s – 9. 9. 2015

iPhone 6 – 9. 9. 2014

iPhone 5s – 10. 9. 2013

iPhone 5 – 12. 9. 2012

iPhone 4s – 4. 10. 2011

Z dřívějších představení je jasné, že nové iPhony se zpravidla představují ve druhém (plnohodnotném) týdnu v září, který letos připadá na 4. až 8. září, popřípadě 11. až 15. září. Budeme-li kalkulovat s tím, že ke Keynote dojde v úterý či ve středu, jako tomu bylo v posledních, nové iPhony by se měly ukázat 5. či 6. září, popřípadě 12. či 13. září. Ke startu prodejů by v prvním případě došlo 16. září, ve druhém pak 23. září, které se s ohledem na minulosti jeví jako pravděpodobnější. V tuto chvíli samozřejmě stále nelze vyloučit ani to, že se představení i start prodejů odloží, avšak vzhledem k tomu, že se na světlo světa zatím žádné informace o tom, že by měly být s vývojem či výrobou nějaké větší komplikace neobjevují, mělo by vše snad proběhnout podle tradičního schématu.