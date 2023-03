Bankovní sektor se hroutí – Jak obchodovat v prostředí vysokých úrokových sazeb?

Tisková zpráva: Od konce minulého týdne se bankovní sektor otřásá v základech. Po nedávném pádu banky Silvergate své dveře zavřely v posledních dnech ještě Silicon Valley Bank a Signature Bank. Je to počátek dominového efektu, nebo pouze ojedinělé případy špatného managementu? Investiční společnost XTB o této mimořádné události odvysílala stream, ve kterém investor Jaroslav Brychta, šéfredaktor Roklen24.cz Jan Berka a hlavní analytik XTB Jiří Tyleček probrali to nejdůležitější.

Důležitý je podle všech zúčastněných kontext celé situace, která je stále z velké části dopadem kovidového šoku a následné éry levných peněz, kdy bankám rekordně narostly deposita a banky (vzhledem k tehdejší ekonomické situaci) směřovaly peníze do „rizikovějších” aktiv. Za jeden z hlavních důvodů se tak dá označit špatný money a risk management ze strany krachujících bank. Jedná se samozřejmě o živou situaci, která se může kdykoliv dál vyvinout, zatím se ale zdá, že většina majitelů účtů by o svá deposita přijít neměla, nebo tedy minimálně ne o vše. Situace akcionářů daných společností ale tak pozitivní není.

Zdarma si můžete přečíst i analytický report na téma SVB a bankovního sektoru.

Krach těchto bank byl bezpochyby velkou ránou pro svět kryptoměn – Silvergate a Signature Bank byly hlavní banky pro americké krypto společnosti. Účty u nich měly například krypto burza Coinbase nebo společnost Circle, která stojí za stable coinem USDC (krypto token držící hodnotu jednoho dolaru). Je známý fakt, že krypto společnosti mají velké problémy s bankovnictvím, pravděpodobně bude tedy složité hledat náhradu. Na druhé straně velké banky jako JPMorgan Chase, Bank of America nebo Citibank by mohly díky této situaci získat, a to na základě akvizice nových klientů.

