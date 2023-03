Wagnerovci rekrutovali vojáky na Ukrajinu přes Pornhub

Válka na Ukrajině s sebou přináší i více než rok po svém vypuknutí naprosto neuvěřitelné věci. Ostatně, jak jinak lze označit například nábor do wagnerovy skupiny bojující na straně Ruska prováděný na pornografických stránkách Pornhub. Ano, čtete správně. Wagnerovci se rozhodli své nové „kolegy ve zbrani“ lovit mezi diváky porna, kteří jsou spíš než reálné zbraně zvyklí v rukou svírat něco jiného. Jelikož je však Pornhub naštěstí „na správné straně barikády“, rozhodl se s reklamou běžící před videi brzy zatočit. Na to, jak vypadala, se můžete podívat ve tweetu níže.

PMC Wagner is advertising on @PornHub. The advertisements tells the watcher to stop masturbating and to join Wagner Group.

This advertisement is only viewed from individuals who have logged into PornHub via VK. pic.twitter.com/vj35a4LbK2

— vx-underground (@vxunderground) March 15, 2023