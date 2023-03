Přejděte na nový iPhone 14 (Pro) a získejte výkupní bonus 2 500 Kč

Komerční sdělení: Uvažujete nad pořízením některého z nových iPhonů 14 (Pro) a čekáte na nejlepší příležitost? Pokud ano, pak pro vás máme skvělou zprávu. V takovém případě by vám totiž rozhodně neměla uniknout současně probíhající akce u autorizovaného prodejce iStores.cz, kde si můžete přijít na zbrusu novou čtrnáctku za bezkonkurenční cenu! Pokud totiž prodáte své staré zařízení na protiúčet, nejen že tak náramně ušetříte, ale zároveň obdržíte výkupní bonus 2 500 Kč.

V praxi to funguje poměrně jednoduše. Stačí přinést vaše staré zařízení a pořídit si nový iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, nebo iPhone 14 Pro Max. Na protiúčet však nemusíte dávat jen iPhone. iStores.cz od vás s radostí vykoupí i Apple Watch, iPad a Mac. Celé si to nejlépe vysvětlíme na příkladu. Pokud chcete přejít z iPhone 13 128GB na novější iPhone 14 128GB, za vaše zařízení v kategorii B získáte 12 500 Kč, k čemuž ještě připočítejte zmiňovaný výkupní bonus v hodnotě 2 500 Kč. Díky tomu vás tak zbrusu nový iPhone 14 128GB vyjde na pouhopouhých 24 990 Kč 9 990 Kč! Jednoduše vám stačí navštívit jednu z poboček a vše dořešit přímo tam. Pokud však ve svém okolí nemáte prodejnu, nezoufejte. Přechod na nový iPhone spolu s výkupním bonusem můžete vyřídit i online přímo na webu.

Nyní tak máte bezkonkurenčně nejlepší příležitost přejít na nejnovější iPhone za zcela bezkonkurenční cenu. Celá akce platí až do konce března. Proč tedy nevyměnit současné zařízení za nové a ještě na tom všem parádně ušetřit?

Zaplať starým za novým u iStores.cz zde