Čím dál častěji se nás v komentářích ptáte na to, kdy vyjde iOS 16.4 pro veřejnost, abyste si mohli například zaktivovat možnost zasílání notifikací na naše články přímo do iPhonu. Odpověď na tuto otázku sice bohužel zatím neznáme, nicméně díky určitým indíciím ze strany Applu se lze alespoň k přibližnému termínu dobrat. Jak to tedy s vydáním systému vypadá?

Kdy vyjde iOS 16.4

V minulosti Apple oficiálně oznámil, že bude iOS 16.4 k dispozici na jaře. Pokud tedy budeme chtít být puntičkáři, okno pro vydání systému se otevře mezi 20. březnem a 21. červnem. Červen, květen a ve výsledku i druhou část dubna však můžeme již nyní víceméně vyloučit, jelikož v současnosti jsou k dispozici již třetí vývojářské bety iOS 16.4 a dalších OS, potažmo 4. beta tvOS 16.4. Poslední majoritní updaty byly přitom testovány na čtyři až šest bet (nepočítáme-li iOS 16.3, který vyšel po dvou betách, avšak z velké části kvůli tomu, že opravoval spoustu bezpečnostních chyb).

Vzhledem ke včerejšímu vydání 4. bety tvOS 16.4 je víceméně jasné, že iOS 16.4 a další OS nevyjdou pro veřejnost už po třetí betě, ale také si minimálně na 4. betu počkají, jelikož Apple zpravidla počty bet z hlediska množství „synchronizuje“ napříč všemi svými OS (vyjma první verze macOS na podzim). Mezi vydáním bet, potažmo bet a veřejné verze pak bývá ze strany Applu ponechán vždy minimálně týden. Pokud tedy tohle všechno zohledníme s tím, že by bety iOS 16.4 a dalších systému vyšly už dnes, teoreticky může iOS 16.4 vyjít pro veřejnost již příští týden, bude-li však Apple testování protahovat (ať už z hlediska časových rozpětí mezi betami či počtem bet, což je poměrně pravděpodobné), dočkáme se spíš vydání systému o týden později, tedy mezi 27. až 31. březnem, potažmo mezi 3. až 6. dubnem. Pozdější vydání se jeví v současnosti jako velmi nepravděpodobné, jelikož Apple již interně testuje iOS 16.5, který bude chtít vývojářsky otestovat ještě před WWDC a pokud se zadaří, i jej před WWDC vydat. Právě WWDC však již klepe takřka na dveře, jelikož by mělo proběhnout klasicky na začátku června.