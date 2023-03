Apple leze sám sobě do zelí, začíná prodávat konkurenci AirTagu

Možná se vám to bude zdát skoro až k nevíře, ale od představení lokalizátoru AirTag uběhnou zhruba za měsíc již dva roky. Svou premiéru si totiž tento produkt odbyl už 20. dubna 2021 na první Keynote Applu toho roku. Za tyto dva roky jsme se však nedočkali žádné jeho aktualizace a jak se zdá, se žádnou se v brzké budoucnosti ani nepočítá. O to překvapivější proto je, že namísto snahy eliminovat konkurenci nyní začíná Apple na svém Online Storu prodávat lokalizátor od Chipolo s integrací do Find My.

Že CARD Spot míří na pulty Apple Storů a do Apple Online Store prozradil portálu MacRumors jeden z jeho vysoce postavených zaměstnanců Chipola. Co se týče ceny, ta by měla být nastavena na 35 dolarů, zatímco AirTag vychází na 29 dolarů. Od AirTagu se nicméně CARD Spot výrazně liší – konkrétně pak tím, že je vytvořen ve tvaru platební karty, zatímco AirTag je velký „knoflík“. Díky tvaru tak lze CARD Spot snadno vložit do peněženky a tu následně přes aplikaci Najít sledovat.

Zařazení CARD Spotu do nabídky Applu je vzhledem k tomu, že v ní má kalifornský gigant typově stejný produkt je do značné míry překvapivé. Je totiž jasné, že mnozí jablíčkáři sáhnou vzhledem ke tvaru CARD Spotu spíš po tomto řešení než po AirTagu. Ale kdo ví, třeba budou právě prodeje CARD Spotu pro Apple impulzem k tomu, aby začal AirTagy dělat i v nových tvarových variantách.

Apple AirTag lze zakoupit zde