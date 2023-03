5 tipů v Apple Maps, které se vyplatí znát

V rámci nativní aplikaci Mapy si na iPhonu můžete jednoduše nechat zobrazit celý svět. Pokud byste se rozhodli celý svět oddálením mapy zobrazit ve starších verzích iOS, tak se vám zobrazí klasická mapa v podobě té papírové. V iOS 15 se však Apple rozhodl tuto mapu vylepšit a namísto ní po oddálení zobrazuje přímo zeměkouli, díky čemuž mohou uživatelé získat lepší přehled o tom, jak vlastně naše zeměkoule vypadá a kde se co nachází. Tato funkce je každopádně k dispozici jen na iPhonech XS a novějších, jelikož je k vyobrazení potřeba Neural Engine.

V rámci Map si můžete již delší dobu v Praze nechat zobrazit informace o veřejné dopravě. S příchodem iOS 15 však došlo k dalšímu vylepšení zobrazení informací o veřejné dopravě – opět však hlavně v Praze. Pokud zde ale bydlíte, tak by se vám mohly některé nové informace z nativní aplikace Mapy hodit. Konkrétně si nově můžete jediným klepnutím zobrazit odjezdy všech spojů ve vašem okolí. Oblíbené spoje si pak můžete přišpendlit, díky čemuž k nim získáte jednoduchý přístup kdykoliv a kdekoliv. Mimo Prahu si pak můžete zobrazit například informace o vlakových spojeních, rozhodně tyto informace ale nejsou bůhvíjak rozsáhlé. Doufejme tedy, že se v budoucnu na tomto poli dočkáme vylepšení, a že Mapy budou v Česku ještě použitelnější.

Uživatelský účet

Součástí nativní aplikace Mapy jsou nově také uživatelské účty, díky kterým si můžete jednoduše nastavit některé předvolby. V rámci uživatelského účtu si můžete zobrazit veškerá oblíbená místa, což se hodí například tehdy, pokud často nějaké místo navštěvujete a nechcete pokaždé do vyhledávání psát jeho název. Kromě toho si do vašeho účtu můžete vytvořit a ukládat průvodce. Nechybí ani možnost pro nahlašování problémů, kde můžete jednoduše přidat nějaké místo do map, popřípadě nahlásit problém s ulicí, místem či trasou. A nechybí ani nespočet předvoleb, které si můžete upravit podle vlastního gusta – například trasy, předvolby pro cestování autem, na kole, veřejnou dopravou a další.