Unikly reálné fotky části chystaného AR/VR headsetu Applu!

Přestože zraky valné většiny jablíčkářů směřují v poslední době primárně k blížícím se iPhonům 15 (Pro), čas od času se objeví i informace o jiných produktech než právě o nich. Před malou chvílí například zveřejnil anonymní leaker s velmi dobrou únikovou historií dvojici fotek, které mají zachycovat část chystaného AR/VR headsetu Applu. Ten si má svou premiéru odbýt snad už v červnu na WWDC a tak je jasné, že s výrobou není na co čekat. Fotky si můžete prohlédnout v galerii níže.

Jak můžete na dvojici snímků v galerii výše vidět, unikly zatím jen ploché kabely, které by měly dle všeho vést kolem displejů pro zobrazování obsahu brýlí. Všimnout si na nich lze několika konektorů, které slouží k propojení s dalšími komponenty potřebnými pro plnou funkčnost brýlí. Bohužel, nic víc se z fotek vyčíst nedá, jelikož se jedná jen o jeden z mnoha komponentů, který se v brýlích objeví. Nicméně už jen to, že dané snímky unikly, je příslibem brzkého představení produktu a zároveň odpovědí pro všechny vyvraceče toho, že se něčeho takového v budoucnu dočkáme. Co vše brýle nabídnou a jak budou vypadat nicméně ukáže až čas, zatím je totiž útržkovitých informací sice mnoho, avšak všechny do jisté míry zmatečné.