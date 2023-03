Stáhněte si na iPhone, iPad či Mac úchvatné tapety vycházející z macOS Big Sur

Líbila se vám výchozí tapeta ze dříve představeného macOS Big Sur, ale není pro vás dostatečně umělecká? Pak nezoufejte. Velmi šikovný designér BasicAppleGuy se jí totiž nyní rozhodl poměrně zásadně přepracovat a to tak, že z ní udělal doslova umělecké dílo, které by si našlo místo klidně i v galerii moderního umění. Namísto toho však může tato tapeta zamířit na displej vašeho iPhonu, iPadu či Macu a to zcela zdarma. Stáhnout jí můžete konkrétně přes odkazy níže, detailně prohlédnout si jí pak můžete v galerii na konci tohoto článku.