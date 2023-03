Klíčová novinka Applu pro letošek není stoprocentní, Tim Cook si však vydupal její vydání!

Letošní rok může být pro Apple obrovským krokem dopředu, ale taktéž neméně velkým přešlapem. Kalifornský gigant se totiž letos chystá na odhalení zbrusu nového produktu, který může být jeho klíčem k úspěchu pro řadu nadcházejících let. Je tu však jeden pořádný háček. Zdá se totiž, že s jeho finální verzí nejsou všichni v Applu spokojeni.

Zahraniční portál Financial Times přišel před pár hodinami s extrémně zajímavou zprávou týkající se vydání AR/VR headsetu Applu, ke kterému by mělo dojít zřejmě na letošní WWDC. Že se tak stane si měli totiž de facto vydupat samotný šéf Applu Tim Cook spolu s provozním ředitelem Applu Jeffem Williamsem a to navzdory názorům designérského týmu společnosti, dle kterého není headset takový, jaký by měl být. Zdroje výše uvedeného portálu hovoří konkrétně o nespokojenosti designérského týmu se současným pojetím produktu, které má být na míle vzdálené filozofii Applu. Přesně kvůli tomu se proto měli designéři snažit vedení přesvědčit o tom, že je potřeba odklad vydání a přepracování vize produktu. Ideální formou pak dle nich neměl být klasický AR/VR headset typu Oculus, ale spíš lehké chytré brýle podobné například těm od Oppo. Právě Cook s Williamsem se však rozhodli vzít zodpovědnost na svá bedra a vydání produktu de facto nařídit, protože jsou přesvědčeni o jeho úspěchu. Zda se tak stane či nikoliv sice ukáže až čas, nicméně už nyní je víceméně jasné minimálně to, proč se v poslední době začal designérský tým Applu pozvolna rozpadat. Jeho vliv je nyní evidentně menší než tomu bylo dříve.