Recenze reproduktoru SWISSTEN Ultimate: Spolehlivý parťák nejen na cesty

Blíží se jaro, teplo, čas pikniků a venkovních zábav. Tedy možná čas i pro pořízení nového bezdrátového reproduktoru, který dá vašim aktivitám ten správný šmrnc. Pokud se poohlížíte po bezdrátovém reproduktoru a nechcete za něj hned utratit vyšší tisíce korun, musíte se při koupi smířit s několika kompromisy. Do rukou se mi dostal bezdrátový reproduktor Swissten Ultimate 24W, který se pyšní kompaktními rozměry, dobrým zvukem i slušnou cenou. Pojďme se tedy na něj podívat o něco pozorněji.

Obsah balení a technické specifikace

Reproduktor Swissten Ultimate vám dorazí v malé bílé krabičce, na jejíž přední straně můžete vidět vzhled reproduktoru. Stejně tak z krabičky vyčtete téměř všechny technické specifikace, na které se ihned podíváme. V balení pak kromě reproduktoru naleznete rovněž jednoduchý manuál, kabel jack-to-jack a nabíjecí USB-C kabel (oba o délce 60 cm). Nyní tedy k technickým specifikacím. Reprák Swissten Ultimate nabídne Bluetooth ve verzi 5.0, což obecně zaručuje dosah až 10 metrů. Z osobní zkušenosti ale mohu říct, že na otevřeném prostoru je dosah větší. Reproduktor nabízí výkon 24W a může se chlubit certifikací IPX5. Vody se tedy nemusíte bát a reproduktor můžete vzít klidně i k bazénu. V tomto kousku naleznete taktéž mikrofon, což rozhodně nebývá standardem a pokud nebudete moct jinak, můžete hovor vyřídit i přes něj. Největší slabinou je bohužel asi výdrž na jedno nabití, která je kolem 6 hodin. Baterii o kapacitě 2000 mAh pak trvá nabít 3 hodiny. Do reproduktoru můžete též vložit SD kartu až o kapacitě 32 GB. Rozměry jsou 80 x 80 x 115 mm a hmotnost 356 gramů.

Design a párování

Při pohledu na tento reproduktor nějak zvlášť uneseni nebudete, což ale rozhodně nevadí. Bezdrátových reproduktorů v tomto designu je nespočet. Důležité ale je, co nabízí. Swissten Ultimate je tedy malý kompaktní válec, na jehož bočí straně je k nalezení síťka. Uvidíte zde taktéž čtveřici tlačítek, které přirozené slouží k pozastavení/zapnutí/přeskakování skladeb, změnu hlasitosti, přijmutí/odmítnutí hovoru a zapnutí/vypnutí produktu. Přesně „naproti“ tlačítkům naleznete pryžovou zdířku, která ukrývá konektory. Zdířka se dá snadno oddělat a spolehlivě kryje proti vodě. Na horní straně najdete taktéž poutko, které leckdo ocení. Párování je vzhledem k absenci aplikace opravdu snadné. Po zapnutí vám dá Swissten Ultimate akustickou výzvou vědět, že hledá Bluetooth. Zamiřte tedy do BT menu a nalezněte „Swissten Ultimate“. Spárování potvrdí akustická výzva.

Vlastní používání

U reproduktoru vás pochopitelně zajímá nejvíce to, jak hraje. Swissten Ultimate je malý, ale velmi schopný reproduktor. Zvukový projev je opravdu (vzhledem k ceně) dobrý. Nemá problémy s výškami, hloubkami a nabízí nadstandardní basy. Též se hodí jako pomocník při sledování filmů, neboť latence je nepostřehnutelná. Mezi malými reproduktory tedy skutečně zvuk vyniká. Co je naopak zklamáním je rozhodně výdrž na jedno nabití. 6 hodin je opravdu velmi málo, pokud navíc vezmeme v úvahu, že Swissten Ultimate trvá nabít celé 3 hodiny. Jde ale zkrátka o daň za malé rozměry a pokud se rozhodnete pro tento kousek, musíte se smířit se skutečností, že reproduktor nebude vaším parťákem po celou noc, ale „pouze“ pro celý večer. Na reproduktoru jsem pochopitelně vyzkoušel i přítomný mikrofon. Dobrým zjištěním je, že funguje. Na druhé straně ale vyvstává otázka, kolikrát takovou funkci využijete. Pokud mám reproduktoru něco vytknout, kromě výdrže na jedno nabití, je to nepřítomnost akustické výzvy při vypnutí. Zatímco po zapnutí vás Swissten Ultimate přivítá příjemnou melodií, při vypnutí neuslyšíte nic. Občas se mi stalo, že jsem reproduktor nevypnul. Nejde ale o vadu, nýbrž pouze o nepraktičnost. Praktické naopak je pryžové poutko na horní straně, které je velmi pevné a několikrát jsem ho využil.

Resumé

Závěrem se dá říct, že Swissten Ultimate je dobrým a spolehlivým kompaktním bezdrátovým reproduktorem, který nabízí přesně to, co byste od něj očekávali. Příjemný zvuk a něco navíc. Pokud hledáte produkt, se kterým si tu a tam pustíte hudbu či chcete něco, co vám zpříjemní sledování filmů, není Swissten Ultimate krokem vedle. Jeho cena je 1499 korun.

