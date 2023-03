Bojíte se o svou bezpečnost? Kupte si tento taser v designu iPhonu

S poměrně bizarním příběhem se před pár hodinami pochlubil policejní sbor z britského Birminghamu. Jeho příslušníkům se totiž podařil zabavit elektrický taser, který byl maskován jako iPhone SE. A to tak důkladně, že byste si toho, že se o pravý iPhone nejedná, všimli pravděpodobně až ve chvíli, kdy byste si jej mohli prohlédnout zblízka.

Ve Velké Británii jsou elektrické tasery v rukou běžných lidí sice nelegální, to však jeho majitele neodradilo od hraní si s ním na veřejnosti. Policie mu jej proto zabavila a obvinila ho z jeho nelegálního držení, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Jelikož však mladík nikoho neohrozil, trest bude prakticky 100% výrazně nižší. S trochou nadsázky se nicméně dá říci, že policisté mu mohou do jisté míry děkovat v tom, že jim ukázal, jak mohou v současnosti tasery vypadat. Představa, že se jedná o nevzhledný kus plastu je toto zcela mylná. Například na Amazonu je lze sehnat v celé řadě designů, mezi kterými nechybí právě i iPhone. Jak takový taser vypadá se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem. V době psaní článku nicméně skladové zásoby hlásily „vyprodáno“ a tudíž ani nevíme, kolik si za podobné věci prodejci účtují. Hodnocení majitelů je však vesměs kladné.