Ani letos to nevyjde. Základní iPhony 15 se opět nedočkají této vychytávky řady Pro

Ani letos to neklapne. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat situace okolo nasazení LiDAR skeneru i na základních iPhonech. V posledních letech jsme sice již několikrát slyšeli o tom, že si tento prvek má najít cestu na základní iPhony, aby se jeho využitelnost zvýšila kvůli větší uživatelské základně a tedy i zajímavější klientele pro vývojáře, nicméně nyní začaly mnohé na sobě nezávislé zdroje potvrzovat, že ani letos se tak nestane. To sice mělo, avšak totéž se tvrdilo i o iPhonech 14 a 13.

Fotogalerie iphone 15 Plus 1.png iphone 15 Plus 2.png iphone 15 Plus 3.png iPhone 15 a 15 Plus iphone 15 Plus 4.png iPhone 15 a 15 Plus iphone 15 Plus 5.png iPhone 14 vs iPhone 15 iphone 15 Plus 6.png iphone 15 Plus 7.png Vstoupit do galerie

LiDAR skener slouží ke 3D skenování prostředí zejména za účelem lepšího využití rozšířené reality. Apple jej však využívá třeba i při ostření při focení portrétních fotek za zhoršených světelných podmínek a tak podobně. Bohužel, mezi uživateli není zatím rozšířená realita příliš oblíbená, kvůli čemuž je v App Store v současnosti jen relativně málo aplikací, které dokáží LiDAR využít. Jeho potenciál je přitom poměrně velký, jelikož díky své přenosti zvládá skenování 3D objektů na poměrně vysoké úrovni. O to víc zamrzí, že si stále nenachází cestu i na levnější iPhony, aby se tak mohl těšit mezi uživateli větší oblibě.