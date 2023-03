Jedna z nejopomíjenějších vychytávek posledních iPhonů se dočká vylepšení

Zatímco na některé prvky se u iPhonů Apple zaměřuje intenzivně rok co rok, jiné nemá problém několik let po sobě přehlížet. Přesně to je i případ 3D skeneru LiDAR, který Apple představil poprvé u iPhonů 12 Pro, avšak ani u řady 13 Pro a o rok později u řady 14 Pro jej neaktualizoval. Skener je tedy i dnes v podobě, v jaké jej v roce 2020 nasadil do prvního iPhonu. To se ale podle čím dál tím většího množství zdrojů změní, přičemž nyní s potvrzením upgradu LiDARu přišli i analytici z Barclays.

Fotogalerie iPhone 15 Pro z boku iPhone 15 Pro display iPhone 15 Pro od Applu iphone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro Apple iPhone 15 Pro fotoaparat iphone 15 Pro iphone 15 pro fotoaparat iPhone 15 Pro usb-c iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Ultra Apple iPhone 15 Pro Ultra iPhone 15 Pro Ultra Apple Vstoupit do galerie

Analytici potvrdili nedávní zprávy jejich kolegy Ming-Chi Kua ohledně toho, že Apple změní pro iPhony 15 Pro dodavatele LiDARu. Od Lumentum a WIN Semiconductors se totiž přesune k Sony, které mu má dodat skenery za lepší cenu, ale hlavně pak s lepšími vlastnostmi. V tuto chvíli sice není jasné, zda se bude upgrade týkat zvýšení přesnosti 3D skenování, nebo snížení energetické náročnosti při zachování nynější přesnosti, avšak vzhledem k nižší ceně komponentu je pro Apple vítězstvím oboje a pro uživatele z hlediska funkčnosti vlastně jakbysmet. iPhony 15 Pro se totiž upgradem dočkají buď dalšího mírného prodloužení výdrže baterie v případě používání LiDARu, nebo zkvalitnění funkce jako takové z hlediska přesnosti, což by se hodilo zejména pro zasazování AR předmětů do reálního světa. Je tedy rozhodně na co se těšit.