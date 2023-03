Apple vyvíjí Touch ID pod displej iPhonů na steroidech!

Touch ID na iPhonech ještě neřeklo poslední slovo. Přestože jej za poslední roky Apple na svých telefonech s výjimkou iPhonu SE již kompletně vyměnil za Face ID, nyní se zdá, že s ním má do budoucna přeci jen ještě nějaké plány. Tento týden se mu totiž podařilo zaregistrovat dalších několik patentů, které se právě kolem Touch ID pod displejem točí. A nejen kolem něj.

Technologie, kterou si Apple nechal patentovat, by měla být díky kombinaci krátkovlnného infračerveného záření s optickým snímacím senzorem schopná kromě otisků prstů velmi přesně číst strukturu žil v prstu, okysličení krve, plus člověka a dokonce by měla rozpoznat i vlhkost na kůži nebo třeba to, že má člověk rukavice. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že Apple přemýšlí nad uvedením jakéhosi Touch ID na steroidech, kterým by nejenže překonal všechny své předešlé verze, ale taktéž i veškeré verze konkurence.

Jelikož se stále jedná o patent, je třeba myslet na to, že k realizaci nemusí nikdy dojít. Pravdou však je, že zrovna oživení Touch ID by coby doplněk pro Face ID určitě dávalo smysl, jelikož si mnozí jablíčkáři stěžují právě na určitou nekomplexnost skenu obličeje při určitých situacích. Vyloučit nelze nicméně ani to, že se s Face ID zcela rozloučíme a vrátíme se k Touch ID. Tak či tak, dříve než za dva roky se Touch ID na iPhonech stejně nedočkáme – na příští rok má mít totiž Apple v plánu Face ID ukrýt pod displej a nechat jej stále coby jedinou autentizační metodu, tedy alespoň podle dosavadních informací.