Apple si uvědomil, že je jeho umělá inteligence průšvih. Chce jí předělat

Schopnosti umělé inteligence hýbou v posledních týdnech doslova světem. Po uvolnění celé řady nástrojů v čele s chatboty, generátory obrázků či hudby na internet totiž začali konečně i běžní lidé chápat, jaká síla v této technologii tkví a jak může do budoucna změnit svět. Nejsou to však jen běžní uživatelé, kterým umělá inteligence v poslední době otevřela oči. Podle zdrojů dobře informovaného asijského portálu DigiTimes je totiž svým způsobem v šoku z AI a zejména pak zájmu o ní i Apple, který se měl rozhodnout radikálně přehodnotit svůj přístup k ní.

Podle zdrojů výše zmíněného portálu probíhá v současnosti v Applu intenzivní přezkoumávání dosavadního vývoje i budoucích plánů s AI s cílem nastavit je nově tak, aby co nejvíce odpovídaly trendům dnešní doby a zároveň aby držely tempo s konkurencí v čele s Microsoftem či Googlem. Právě tyto společnosti totiž chtějí na AI v relativně blízké budoucnosti stavět a pokud se tato cesta ukáže jako správná, mohl by zde Applu ujet vlak takovým stylem, že už jej nikdy nedožene. Čas na změnu ale naštěstí stále má. Hardwarově je na tom totiž díky Neural Enginům v jeho produktech velmi dobře a tak víceméně to jediné, co je nyní dle zdrojů potřeba přeplánovat, je softwarová stránka věci. Jinými slovy, Apple musí vymyslet, jak výkon svých Neural Enginů softwarově vytěžit na maximum pro generování obsahu, hlubší znalosti Siri, chytřejší návrhy a rozhodování a tak podobně.

Právě na Siri je ve výsledku nejvíce vidět její zaostalost oproti konkurenci. Paradoxní je přitom to, že i konkurence využívá u svých umělých asistentů relativně staré AI technologie a reálně proto hrozí, že až třeba takový Google přejde u svého asistenta ještě více na to, co má nyní k dispozici, Siri se v porovnání s ním začne zdát nevyužitelná. Právě z její nynější nedokonalosti by se však mohl ve výsledku Apple nejvíce naučit a svým způsobem zde i nejvíce „prodat“ nynější přezkoumávání svých plánů s umělou inteligencí do budoucna. Nám jakožto běžným jablíčkářům pak nezbývá nic jiného, než mu v tom držet palce a čekat na výsledek. Ten by se přitom měl už z podstaty vývoje AI dostavit co možná nejdříve.