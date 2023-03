Apple právě představil zbrusu novou aplikaci!

To, o čem se šuškalo v posledních týdnech a měsících na takřka denní bázi se nyní stává realitou. Apple totiž přidal do App Store dlouho očekávanou nativní aplikaci Apple Music Classical, která bude sloužit k poslechu klasické hudby na iPhonech.

Aplikace se dnes bez jakéhokoliv upozornění objevila v App Store s tím, že její vydání je naplánováno na 28. březen 2023. Díky tomu se tak můžeme podívat, jak bude její prostředí vypadat. Co se pak týče jejího využívání, vzhledem k tomu, že se jedná de facto o rozšíření Apple Music, bude pro uživatele Apple Music zdarma. To jinými slovy znamená, že abyste jí mohli využívat, je třeba si Apple Music předplácet. Pokud vás pak zajímá obsah, v rozhovoru pro TechCrunch Apple uvedl, že by měla aplikace obsahovat přes 5 milionů klasických skladeb větších i menších jmen klasické hudby. Na bližší představení aplikace Applem si nicméně ještě nějakou chvíli počkáme.

Apple Music Classical je v App Store k nalezení zde