Apple příští rok představí (r)evoluční iPady Pro

Přišly vám v posledních letech iPady Pro nezajímavé? Pak pro vás máme zprávu, která zaručeně potěší. Ze střípků úniků, které se v posledních týdnech a měsících objevují na internetu se totiž začíná skládat extrémně zajímavý výsledek chystaný pro příští rok. Bez jakékoliv nadsázky se o něm dá dokonce již nyní říci, že bude pravděpodobně jedním z nejrevolučnějších iPadů Pro, které kdy Apple představil.

Takto vypadá nynější iPad Pro iPad Pro 2022 0 iPad Pro 2022 1 iPad Pro 2022 2 iPad Pro 2022 3 iPad Pro 2022 4 iPad Pro 2022 5 iPad Pro 2022 6 iPad Pro 2022 7 iPad Pro 2022 8 iPad Pro 2022 9 iPad Pro 2022iPad Pro 2022 10 iPad Pro 2022 11 iPad Pro 2022 12 Vstoupit do galerie

V souvislosti s iPady Pro 2024 jsme v minulosti slyšeli mimo jiné o změně designu, který by se měl přiblížit nové generaci iPhonů či MacBooků, ale zejména pak o nasazení OLED displejů. Díky těm se u iPadů výrazně zlepší jejich zobrazovací schopnosti, ale taktéž by se měl tento upgrade pozitivně podepsat na výdrži. Tu pak požene kupředu velmi pravděpodobně i extrémně úsporný čipset Apple M3, který by si měl odbýt svou premiéru už letos u MacBooků Air a který by měl být založený na 3nm výrobní technologii. Ta je přitom o zhruba 35 % energeticky efektivnější než 5nm využívaných u M1 a M2. Když k tomu všemu navíc přičteme i pravděpodobné nasazení 5G modemu z dílny Applu, který by měl být taktéž optimalizován pro maximální energetickou úspornost, nová generace iPadů Pro nabídne pravděpodobně suverénně nejdelší výdrž v historii iPadů, díky čemuž se tak z těchto zařízení stanou ještě zajímavější přenosné pracovní stanice.