Nové MacBooky Air dorazí v létě

Přemýšlíte nad koupí nového MacBooku Pro a spíš než cenu u něj řešíte to, abyste za své peníze dostali to nejlepší, co je v současnosti možné? Pak pro vás máme dobrou radu – ještě pár měsíců počkejte. Zdá se totiž, že příchod nové generace MacBooků Air klepe na dveře, do kterých by jej mohl svět pustit již za pár měsíců. Tvrdí to alespoň zdroje zřejmě nejlépe informovaného muže dnešního Apple světa, reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že má Apple v současnosti v plánu představit nové 13“ a 15“ MacBooky Air mezi koncem jara a začátkem léta, což by mohlo teoreticky odpovídat konferenci WWDC. Start prodejů je pak naplánován až na letní měsíce, jako tomu ostatně bylo i loni u MacBooků Air M2. Je nicméně poměrně zajímavé, že zdroje stále tápou nad tím, jakým čipsetem budou novinky vybaveny. Respektive, u 13“ modelu jsou přesvědčeny o nasazení zbrusu nového základního čipu M3 z rodiny Apple Silicon, avšak u 15“ modelu tvrdí, že může dorazit jak s M2, tak i s M3. Čip M2 je totiž výkonnostně stále velmi zajímavý a jeho nasazení by mohlo ve výsledku pomoci s udržením příznivé ceny u chystaného MacBooku. M3 by pak mohl být zase použit v „high-endu“ namísto M2 Pro, o kterém se spekulovalo v předešlých měsících. S ohledem na tyto spekulace se proto jeví čím dál tím pravděpodobné, že se Apple letos zachová z hlediska své nabídky stejně jako loni a Air s M2 zlevní na nynější úroveň M1 s tím, že jeho místo zaujme M3. Levný 13“ Air s M2 pak „uměle“ doplní 15“ modelem s M2, který pak bude k dostání i s M3. Ve výsledku by si tak měl konečně přijít na své skutečně každý.