Elektromobily Tesla opět zlevnily, ušetřit jde i přes 220 tisíc

Je tomu jen pár týdnů, co jsme vás na našem magazínu informovali o relativně velkém celosvětovém zlevňování elektromobilů Tesla, ke kterému se automobilka odhodlala dle všeho díky snížení výrobních nákladů po koronavirové krizi. A přestože by to asi čekal málokdo, nyní se Tesla rozhodla opět mírně zlevnit. Ceny sice zatím spadly jen na americkém trhu, ale je dost dobře pravděpodobné, že se v horizontu hodin či dnů projeví i u nás, jak tomu bylo i u první vlny zlevňování. Cenový pád je přitom poměrně citelný.

Snížení cen se dotklo konkrétně Modelů S a X, které nyní začínají na:

Model S Long Range AWD: Nyní 89 990 $, dříve 94 990 $

Model S Tri-Motor Plaid: Nyní 109 990 $, dříve 114 990 $

Model X Long Range (AWD): Nyní 99 990 $, dříve 109 990 $

Model X Tri-Motor Plaid: Nyní 109 990 $, dříve 119 990 $

Jak tedy můžete sami vidět, ceny, které jsou samozřejmě uváděny bez daně, spadly o 5000 až 10 000 $, tedy v přepočtu o zhruba 110 000 až 220 000 Kč, což není rozhodně zanedbatelná částka, ba právě naopak. Rozšíření elektromobily se zdá být právě díky podobným slevám do budoucna čím dál pravděpodobnější. Snížení ceny nových vozů se totiž logicky podepíše i na cenách vozů ojetých, na které začnou přecházet méně movití lidé a tím se přechodový koloběh začne roztáčet naplno.