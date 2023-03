Česká koruna dál válcuje světově měny. Je šance, že kurz ještě posílí?

Tisková zpráva: Česká koruna minulý měsíc oslavila 30 let své existence a své narozeniny slaví opravdu s vervou. V poslední době soustavně překonává přední světové měny, mezi které patří i euro nebo americký dolar. Koruna tak překvapuje velkou část tuzemských i světových analytiků – může ale její posilování dál pokračovat?

Jelikož téma naší měny se stává stále vyhledávanější, XTB minulý týden odvysílala na svém YouTube kanálu stream, kde byly shrnuty ty nejdůležitější aspekty současné situace a pro zájemce, kteří by chtěli další informace, byl na téma vypracován i analytický report zaměřený nejen na současnost, ale i na historické události naší tuzemské měny a jejich dopad na budoucí měnovou politiku.

Fakt, že koruna bude v současné situaci posilovat, byl mnohými očekáván. Z velké části se na tom podepsaly světové makroekonomické události. Zejména oslabování amerického dolaru bylo pro menši měny velmi pozitivní. Zlepšení energetické krize v Evropě i pomalé otvírání Číny mělo bezpochyby na kurzy také nemalý dopad. Kromě koruny tak začala růst i například hodnota polského zlotého nebo maďarského forintu. Růst nicméně nebyl tak radikální jako u české koruny. Co je tedy na naší situaci tak unikátního?

Podle Jana Berky, šéfredaktora Roklen24.cz, za tím stojí několik unikátních faktorů, které nás od našich visegrádských kolegů odlišují. Koruna v aktuální situaci totiž začíná dostávat nálepku „bezpečného přístavu”, a to především díky České národní bance a jejím potenciálním intervencím, pokud by se na koruně zvýšila volatilita. Tento fakt z jedné strany láká zahraniční investory díky vyšší stabilitě kurzu, z druhé strany zase odrazuje spekulanty. Navíc díky zvýšené toleranci rizika, které v posledních týdnech na finančních trzích vidíme, se investice začaly opět přesouvat do méně rozvinutých trhů. To dále pomáhá koruně, protože i když je Česká republika považována za „méně rozvinutou”, v porovnání s ostatními zeměmi této kategorie se jedná o jednu z nejsilnějších ekonomik, tím pádem se dají investice do ČR považovat za měně rizikové než třeba do Polska nebo Maďarska.

Další růst koruny je ale nejistý. Pesimismus se začíná vracet na finanční trhy zpět, energetická krize není zcela vyřešena a budoucí ekonomická situace ČR je pochybná. Vývoj následujících týdnů a měsíců bude pro korunu stěžejní.

Pokud se chcete o tématu dozvědět více, stream Česká koruna je nejsilnější od roku 2008! i analytický report 30 let s českou korunou jsou zdarma dostupné na YouTube a webových stránkách XTB.

